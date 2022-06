Como anfitriã da cimeira, a Espanha insta a NATO a vigiar o seu flanco sul

Enquanto a invasão russa da Ucrânia irá certamente dominar a próxima cimeira da NATO em Madrid, Espanha e outros países membros estão calmamente a pressionar a aliança ocidental a considerar como os mercenários alinhados com o Presidente russo Vladimir Putin estão a espalhar a influência de Moscovo em África.



Sendo o anfitrião da cimeira que se realiza de terça-feira a quinta-feira, Espanha quer enfatizar a sua proximidade com África ao fazer lobby para uma maior concentração no flanco sul da Europa, num novo documento que esboça a visão da NATO sobre os seus desafios e tarefas de segurança.

O Conceito Estratégico é o documento de trabalho mais importante da NATO após o Tratado do Atlântico Norte de 1949, que continha a disposição fundamental segundo a qual um ataque a um membro é visto como um ataque a todos. A avaliação da segurança é actualizada aproximadamente todas as décadas para redefinir a agenda de segurança do Ocidente.



A versão actual, aprovada em Lisboa em 2010, afirmava que o risco de uma guerra convencional no território da NATO era "baixo". Não mencionava explicitamente as preocupações sobre a instabilidade em África.

Na altura, a aliança encarou a apatia como a sua maior ameaça militar; queixas dos EUA de que alguns membros europeus não estavam a pagar o que lhes era devido foram destacadas nas conversações da cimeira.

Avançando rapidamente uma dúzia de anos, e a visão parece muito diferente da da sede da NATO em Bruxelas. Depois da Rússia ter aproximado a guerra das fronteiras orientais da NATO, a aliança trabalhou para fornecer à Ucrânia um conjunto de armas mais poderosas e para evitar o risco muito real de ser arrastada para os combates.



Mas parece haver um consenso entre os membros da NATO a caminho da Cimeira de Madrid de que, embora a Rússia continue a ser a preocupação nº 1, a aliança deve continuar a alargar a sua visão a nível global. A posição de Espanha para uma maior concentração no "Sul" é partilhada pela Grã-Bretanha, França e Itália.



Na sua opinião, os desafios de segurança em África surgem de um Putin aparentemente decidido na restauração das glórias imperiais da Rússia, bem como de uma China expansiva.

A Rússia ganhou força graças à presença dos seus mercenários na região do Sahel, uma extensão semi-árida que se estende do Senegal ao Sudão e que sofre de conflitos políticos, terrorismo e seca.

"Cada vez que me encontro com ministros da NATO, o apoio dos aliados é total devido à instabilidade que vemos na fronteira sul da aliança e especialmente a situação na região do Sahel neste momento", disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol José Albares.



O Kremlin nega ligações ao Grupo Wagner, uma força mercenária com uma presença crescente no centro e norte de África e no Médio Oriente. A empresa militar privada, que também participou na guerra na Ucrânia, desenvolveu bases de apoio na Líbia, Mali, Sudão e República Centro-Africana.

No Mali, os soldados Wagner estão a preencher um vazio criado pela saída da antiga potência colonial França. No Sudão, a oferta russa de uma aliança económica valeu-lhe a promessa de uma base naval no Mar Vermelho. Na República Centro-Africana, os combatentes de Wagner protegem as minas de ouro e diamantes do país. Em troca, Putin recebe aliados e recursos diplomáticos.

O Presidente francês Emmanuel Macron há muito que apelava a um "maior envolvimento" da NATO na região do Sahel. Agora que o Wagner se mudou para o Mali, as autoridades francesas sublinharam que os mercenários do grupo Wagner eram acusados de abusos dos direitos humanos na República Centro-Africana, Líbia e Síria.



O antigo Secretário-Geral da NATO, Javier Solana, afirmou que a brutal campanha militar russa de apoio ao Presidente sírio Bashar al-Assad, durante a longa guerra civil do seu país, a tornou mais animada.



"A Síria deu (aos russos) o sentimento de que poderiam ser mais activos nessa parte do mundo", disse Solana à The Associated Press. "Eles têm muito boas relações com a Argélia e têm (...) o tipo de pessoas Wagner no Sahel, o que é delicado".



Com o Sahel, Marrocos e Argélia em risco de agravar a instabilidade, "a parte sul da NATO, para Portugal, Espanha, Grécia, etc., eles gostariam de ter um olho aberto para essa parte do mundo", disse ele.



A Itália é outro membro da NATO em sintonia com o clima político em todo o Mar Mediterrâneo. O país abriga a base do Comando de Forças Conjuntas da NATO em Nápoles, que em 2017 abriu um hub sul centrado especificamente no terrorismo, radicalização, migração e outras questões de segurança emanadas do Norte de África e do Médio Oriente.



O embaixador italiano na NATO, Francesco Maria Talo, disse numa entrevista de Maio à agência noticiosa italiana ANSA que as crises humanitárias em África devem dizer respeito a todos os aliados da NATO.

A importância do outro lado do Mediterrâneo tornou-se dolorosamente evidente para a Espanha durante o ano passado devido a uma série de crises diplomáticas envolvendo Marrocos e a Argélia e a sua rivalidade sobre o destino do Sahara Ocidental, uma antiga colónia espanhola.



No meio das disputas, a reduzida segurança fronteiriça permitiu a entrada de migrantes em território espanhol, e houve a percepção de ameaças ao fornecimento de energia. Os analistas consideram ambas como tácticas de "guerra híbrida" quando os governos as utilizam contra outros países.



Falando em Madrid no mês passado, o Ministro da Defesa britânico Ben Wallace observou os problemas causados no ano passado quando a Bielorrússia, um aliado Putin, alegadamente encorajou os migrantes a atravessar as suas fronteiras para a Polónia e outros países vizinhos.



"Se grupos como Wagner conseguirem o controlo que têm ou gostariam de ter em lugares como a Líbia ou mesmo o que vemos que já estão a fazer no Mali, não pensem que a Espanha ficará intocada por isso", disse Wallace.