Esforços em curso para recrutar mercenários Wagner para a Ucrânia, diz Comandante do AFRICOM

Wagner recruta para a Ucrânia, Guiné Equatorial assegura aos EUA não há planos para a base chinesa no Atlântico, EUA frustraram trama iraniano para matar o embaixador dos EUA na África do Sul em 2020

A organização mercenária russa do Grupo Wagner tentou alistar algumas das suas unidades em África para lutar pela Rússia na Ucrânia, disse à VOA o comandante máximo das forças militares dos EUA em África.

"Estamos a ver alguns esforços para recrutar unidades Wagner para a Ucrânia", disse o General Stephen Townsend, comandante do Comando Africano dos EUA, numa entrevista exclusiva à VOA esta semana.

Townsend acrescentou que essas unidades seriam provavelmente transferidas principalmente da Líbia, onde centenas de mercenários russos estão a apoiar o comandante militar Khalifa Haftar, baseado no leste.

Townsend disse que AFRICOM transferiu alguns recursos para o Comando Europeu dos E.U.A. enquanto a Rússia invadia a Ucrânia. Disse que o seu comando tinha fornecido à EUCOM cerca de 30 pessoas, "na sua maioria analistas e planeadores de inteligência", juntamente com algumas das capacidades partilhadas de vigilância e reconhecimento de inteligência e aviões do comando combatente.

"Temos visto alguns impactos em coisas como o transporte aéreo porque estamos a reforçar a NATO", disse Townsend.

"Também estamos a fornecer ajuda à Ucrânia, e por isso esses voos abrandaram algumas coisas para a AFRICOM, mas eu não diria que tiveram um impacto significativo nas nossas operações", disse ele.

Em Janeiro, Townsend disse à VOA que os militares russos ajudaram no envio de tropas russas para o Mali.

Há agora cerca de 1.000 mercenários russos no Mali que dirigiram algumas operações, disse, mas o grupo teve menos apoio nas últimas semanas por parte dos militares russos, provavelmente por causa da invasão da Ucrânia. Os mercenários Wagner encontram-se também na República Centro-Africana e, em menor medida, no Sudão, disse.

Al-Shabab suspeito de ter poder para atacar fora de África

Townsend também disse que suspeita que o grupo terrorista al-Shabab na Somália possa agora ter a capacidade de atacar americanos fora de África, incluindo nos Estados Unidos.

"Suspeito que sim. Isso não é amplamente aceite em Washington ou na comunidade de informação, mas os meus instintos como comandante são que o fazem", disse ele à VOA.

Ainda no mês passado, funcionários norte-americanos tinham dito que, embora a filial da Al Qaeda na Somália aspire a ir atrás de alvos ocidentais fora da Somália, falta-lhe a capacidade de atacar os Estados Unidos.

Townsend admitiu que as capacidades exactas do grupo eram incertas, chamando a sua capacidade de lançar ataques contra a pátria "uma questão em aberto".

Disse que al-Shabab continua a ser a "maior ameaça" no continente, e no último ano tinha "gozado de grande liberdade de movimento em toda a Somália".

"Cresceram mais, mais fortes e mais corajosos", disse ele.

Em finais de 2020, o então Presidente Donald Trump ordenou que a maioria das 800 tropas americanas saísse da Somália numa das suas últimas mudanças de política externa. Nos cerca de 15 meses desde então, as forças norte-americanas continuaram a "viajar para o trabalho", entrando e saindo da Somália para missões, deixando menos de 100 tropas no país devastado pela guerra.

"Penso que é ineficiente, é certamente menos eficaz". Não estamos lá o tempo suficiente para ganhar impulso, e depois recomeçarmos", disse à VOA, acrescentando que também aumenta o risco para as tropas americanas que têm de restabelecer a segurança cada vez que entram e saem.

Questionado sobre a situação pelo senador republicano Thom Tillis durante a audiência no Comité dos Serviços Armados do Senado na terça-feira, Townsend disse: "estamos a marcar passo no melhor dos casos, podemos estar a recuar na segurança na Somália, na situação da segurança".

Townsend disse à VOA que acreditava que o Secretário da Defesa Lloyd Austin tinha dado o seu parecer à Casa Branca e estava a dar aos líderes da administração "tempo e espaço para tomarem as suas decisões".

Não há planos para bases chineses na Guiné Equatorial

Townsend disse em Janeiro que os Estados Unidos acreditavam que a China estava a tentar estabelecer uma base na costa atlântica africana, com a Guiné Equatorial como o local onde os chineses estavam a receber mais tracção.

No mês passado, Molly Phee, alta funcionária do Departamento de Estado dos EUA para África, liderou uma delegação à Guiné Equatorial que incluía representantes da AFRICOM.

"Os líderes de lá [na Guiné Equatorial] negam enfaticamente que planeiam ter uma base chinesa no seu país. Por isso, por agora, vamos levá-los à letra, e vamos observar o que eles fazem", disse Townsend à VOA quando questionado sobre quaisquer garantias que a delegação tivesse recebido.

"Não estamos a tentar dizer-lhes que eles têm de escolher entre os EUA e o Ocidente e a China", disse ele. "Eles só têm de respeitar as nossas preocupações, as nossas preocupações de segurança".

A China tem a sua única base militar ultramarina no Djibuti, pequena nação da África Oriental.

Townsend disse que as conversações sobre uma base chinesa na Tanzânia tinham abrandado com uma mudança no governo da Tanzânia, pelo que a China estava agora "a solicitar bases", com todos os países ao longo do Canal de Moçambique, para incluir as pequenas nações insulares. A China chegou mesmo a discutir o estabelecimento de bases com o governo somali, que, por sua vez, tinha garantido aos Estados Unidos que não faria parceria com os militares chineses, acrescentou.

Frustado plano para matar o Embaixador em 2020

Townsend também disse que o Irão tinha uma mão numa conspiração em 2020 "para matar o embaixador dos EUA na África do Sul", após o ataque aéreo dos EUA que matou o líder de elite da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana, Qasem Soleimani.

"Essa conspiração foi interrompida", disse ele, acrescentando que não houve ataques recentes do Irão contra os americanos em África.

O general disse que o nível de interesse do Irão pela África aumentou desde 2020, com os Estados Unidos a assistir agora ao aparecimento de drones iranianos no continente, uma vez que Teerão continua a oferecer equipamento às nações africanas.