Família da Rainha Isabel II reúne-se à sua volta

A monarca britânica há mais tempo em serviço tem sofrido problemas de saúde desde Outubro passado que têm complicado a sua capacidade de andar e ficar de pé.



Todos os seus filhos - o herdeiro ao trono Príncipe Carlos, 73, a Princesa Ana, 72, o Príncipe André, 62, e o Príncipe Eduardo, 58, estavam na propriedade real de Balmoral na Escócia ou dirigiam-se para se juntarem a ela, disseram assessores da Casa Real.



Também a caminho de Balmoral estava o filho mais velho de Carlos, o Príncipe William, juntamente com o seu filho mais novo, o Príncipe Harry, e a sua esposa, Meghan, que estiveram numa rara visita à Grã-Bretanha depois de abandonarem a vida real para se mudarem para os Estados Unidos.



Uma tal reunião familiar, fora dos eventos festivos como o Natal ou a Páscoa ou grandes eventos públicos, é extremamente rara.

A rainha - uma figura imediatamente reconhecida a milhares de milhões de pessoas em todo o mundo - está no seu ano de Jubileu de Platina. Ela chegou ao trono após a morte do seu pai, o Rei Jorge VI, em 6 de Fevereiro de 1952, quando tinha apenas 25 anos.



Momentos antes do anúncio de quinta-feira, foram passadas notas na Câmara dos Comuns à Primeira Ministra Liz Truss, aos seus ministros e líderes da oposição, levando-os a abandonar a Câmara.



"Todo o país ficará profundamente preocupado com as notícias do Palácio de Buckingham nesta hora de almoço", a nova primeira-ministra tweetou, apenas dois dias depois de a rainha a ter nomeado em Balmoral para suceder a Boris Johnson.

"Os meus pensamentos - e os pensamentos das pessoas em todo o nosso Reino Unido - estão com Sua Majestade a Rainha e a sua família neste momento", acrescentou Truss, ecoada pelos líderes na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.



Uma fotografia da rainha a saudar Truss em Balmoral na terça-feira já tinha dado o alarme, mostrando um hematoma roxo profundo na mão direita da monarca.



O arcebispo de Canterbury Justin Welby, o clérigo mais alto da Igreja de Inglaterra encabeçada pela rainha, disse que ela estava nas suas orações.



"Que a presença de Deus fortaleça e conforte Sua Majestade, a sua família, e aqueles que cuidam dela em Balmoral", tweetou ele em comentários ecoados por outros líderes religiosos.



Na quarta-feira, um dia após a nomeação de Truss como 15ª primeira-ministra do seu reinado, a rainha retirou-se de uma reunião planeada com o seu conselho de conselheiros políticos, depois de lhe ter sido dito para descansar.



"Após mais avaliações esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde da sua majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica", disse o Palácio de Buckingham numa declaração.

"A rainha permanece confortável e em Balmoral", acrescentou o palácio.



A declaração palaciana sobre a saúde da rainha é altamente invulgar.



Vem depois de ela ter parecido visivelmente fragilizada nos últimos meses, e de uma sucessão de desistências de compromissos públicos.



Ela começou a andar com a ajuda de uma bengala e foi também vista no início deste ano no Chelsea Flower Show, visitando o local num buggy motorizado.



Oficialmente, o palácio disse apenas que a rainha tem sofrido de "problemas de mobilidade episódica", mas não deu mais pormenores.

Tal como o Reino Unido, a rainha é também chefe de estado em 14 países da Commonwealth em todo o mundo, incluindo o Canadá, Austrália e Nova Zelândia.



Ela lidera ainda o agrupamento da Commonwealth, que compreende 56 nações e acolhe mais de um quarto da humanidade.



Para a maioria dos seus súbditos, ela é a única monarca que alguma vez conheceram, figurando em carimbos, notas e moedas, e imortalizada na cultura popular.



Mas os britânicos foram forçados a encarar a realidade de que o seu reinado estava nos seus anos crepusculares, quando o seu marido de 73 anos, o Príncipe Filipe, faleceu em Abril de 2021, apenas algumas semanas antes do seu 100º aniversário.



"Ela é apenas uma parte das nossas vidas. Ela tem sido a rainha de todas as nossas vidas, na realidade. Ela é tão calma e ponderada", disse Maureen Barnett, 66 anos, fora do Palácio de Buckingham.

Este artigo foi elaborado pela VOA Africa com informações da Reuters e da Agence France-Presse