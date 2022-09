Elizabeth "Liz" Truss, nova primeira-ministra do Reino Unido

Elizabeth "Liz" Truss vai ser a futura primeira-ministra do Reino Unido, depois de ter ganho a corrida final ao cargo de líder Partido Conservador por 57,4 por cento dos votos, contra 42,6 por cento de Rishi Sunak.



Ela vai substituir Boris Johnson, que renunciou ao cargo de líder do partido e, por inerência do Governo, a 7 de Julho na sequência de várias pressões dentro e fora do partido, devido a vários escândalos no Executivo.

Admiradora da antiga primeira-ministra Margaret Thatcher, a quem interpretou quando criança numa peça no colégio, Liz Truss é a terceira mulher a chefiar o Governo no Reino Unido, pelo menos até 2024, quando haverá eleições legislativas.



Ministra dos Negócios Estrangeiros do Governo cessante, ela não é muito popular entre seus pares da União Europeia que a consideram demasiado conservadora e dura.



Logo após a sua vitória ela agradeceu amigos e colgas por depositar a sua fé” nela para “liderar o nosso grande Partido Conservador, o maior partido político da Terra, é uma honra ser líder desse partido".

A seguir, ela felicitou o primeiro-ministro cessante: “você conseguiu o Brexit, você esmagou Jeremy Corbyn, você lançou a vacina, você enfrentou Vladimir Putin, você foi admirado de Kiev a Carlisle”.



Para os próximos dois anos, Liz Truss prometeu “entregar um plano ousado para cortar impostos e crescer a economia”.



“Vou responder à crise energética, lidando com as contas de energia das pessoas, mas também com as questões de longo prazo que temos sobre o fornecimento de energia", acrescentou a futura primeira-ministra que fez campanha assente na redução de impostas e numa política de zero líquido, na qual pretende diminuir a necessidade do Reino Unido de energias não renováveis, em especial das variante do petróleo.



Truss toma posse amanhã.