EUA decidem hoje a presidência. Contagem poderá prolongar-se por vários dias

Os americanos estão hoje a votar nas eleições presidenciais e legislativas que, no que diz respeito à presidência, vão na verdade ser decididas num grupo de não mais de 10 estados do total de 50 e desses 10, apenas cinco apresentam-se como vitais para se alcançar os 270 votos no Colégio Eleitoral que garantem a eleição .



Nada melhor atesta isso do que o fato de ontem no último dia da campanha os dois candidatos – Donald Trump e Joe Biden – terem feito campanha na Pensilvânia, Flórida, Carolina do Norte, Wisconsin, Michigan e Ohio.

O caminho para a vitória de Donald Trump

Para Donald Trump é essencial que ele não perca estados que ganhou em 2016 na chamada “cintura do sol”, os chamados “sun belt states” e Jason Miller um dos dirigentes da campanha de Trump mostra –se confiante que é isso que vai acontecer o que tornará a vitória de Biden mais difícil.

Falando à cadeia de televisão ABC, Miller disse estar confiante que “o Presidente Trump vai tornar a vencer todos os estados da cintura de sol e se olharmos depois para a zona alta do chamado midwest Joe Biden tem que derrotar Trump em quatro de quatro estados, nomeadamente Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e Minesota.

“Se o Presidente Trump ganhar apenas um desses estados em três dos quatro que ganhou na última vez, será reeleito presidente”, disse Miller para quem esta noite Trump poderá alcançar 290 delegados ao Colégio Eleitoral.

Miller diz que é de prever que os Democratas estejam a confiar na contagem dos votos pelo correio que se deverá prolongar por alguns dias, avisando que a campanha de Joe Biden poderá recorrer a ações em tribunal para tentar alterar o resultado.

“Se você falar com muito Democratas eles acreditam que o presidente Trump estará à frente na noite das eleições com cerca de 280 votos no Colégio Eleitoral e vão depois tentar anular isso depois das eleições”, disse Miller.

“Nós acreditamos que vamos ter 290 votos do Colégio Eleitoral na noite das eleições e que portanto não interessa o que possam querer fazer com acções em tribunal e outras coisas sem sentido (porque) vamos ter os votos necessários para ter o presidente Trump reeleito”, acrescentou

Mas como Miller admitiu a vitória de Trump passa por não perder nenhum dos estados do “sunbelt” que ganhou em 2016 e as sondagens não indicam que isso é um certeza.

Sondagens indicam que Trump está em perigo em estados que venceu em 2016

Por exemplo as sondagens indicam que ele está atrás na Georgia embora pela margem mínima de menos de meio por cento, está atrás no Arizona também pela margem mínima de um por cento e claro está o sempre muito renhido estado da Florida que se represente com os seus 29 votos no Colégio Eleitoral não é uma certeza para Trump. Há quem diga mesmo que se Trump perde a Florida, perde as eleições.

Anita Dunn especialista eleitoral na campanha de Joe Biden fez notar que “todos os estados de batalha são tudo estados que Donald Trump venceu em 2016”, sublinhando que as sondagens indicam incerteza ou vantagem de Biden na Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Carolina do Norte, Flórida e Arizona.

“Se você olhar para o mapa o que voce vê é que a campanha de Biden desde o começo destas eleições tem estado na ofensiva nesses estados”, disse Dunn que sublinhou ainda que “em vez do número de estados em luta ter diminuído o que por esta altura é o que é normal, esse número na verdade expandiu e é por isso que temos uma campanha na Georgia, Iowa, no Ohio”.

“O nosso mapa (de possíveis vitórias) expandiu à medida que nos aproximámos do dia das eleições”, disse a especialista eleitoral da campanha de Biden para quem o número recorde de eleitores que se espera é também de vantagem para Biden pois atesta que os eleitores “querem a mudança”.

Chris Christie antigo governador Republicano do estado da Nova Jérsia disse por seu turno que atenção esta noite deve estar virada para dois estados que considera de essenciais para a vitória de Trump, nomeadamente Carolina do Norte e Pensilvânia.

“Penso que vamos ganhar na Florida, Georgia e Arizona mas penso que a Carolina do Norte e Pensilvânia são a principal chave de vitória para ele”, disse Christie para quem a via para a reeleição de Trump passa por vitórias no Arizona, Geórgia, Flórida, Carolina do Norte e Pensilvânia.

De referir que um número recorde de quase 95 milhões de pessoas votou antecipadamente e que muitos desse votos foram enviados pelo correio. Na Pensilvânia a comissão eleitoral estadual tem três dias para contar esses votos a partir de hoje. Christie disse que devido a isso duvida que os americanos saibam quem será o próximo presidente ainda hoje e avisou de possíveis “tumultos”

“Vai ser uma luta muito renhida não penso que vai haver uma vitória esmagadora”, disse Christie.

“Não penso que vamos conhecer o resultado terça à noite particularmente devido à Pensilvânia com os métodos que tem e com o tribunal a autorizar o prolongamento da contagem por três dias desde que os votos sejam carimbados no dia das eleições e isso poderá teoricamente alterar o resultado”, acrescentou

Em jogo também hoje estão os 435 lugares da Câmara dos Representantes e 35 de 100 lugares no Senado. Os democratas deverão continuar a controlar a Câmara dos Representantes enquanto que no Senado os Republicanos lutam para manter a sua maioria de 53 lugares contra 47 dos Democratas.

Em 11 estados os eleitores vão também escolher o seu governador.