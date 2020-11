Quem é e o que quer Joe Biden

É a terceira vez que Joe Biden concorre às eleições presidenciais, mas é a primeira vez que chega à ronda final das eleições como o candidato do Partido Democrata.

Se vencer e tomar posse em Janeiro será o 46º Presidente dos Estados Unidos e aos 78 anos de idade o mais velho a ser eleito para o cargo, ultrapassando Donald Trump que tinha 70 anos quando foi eleito em 2016.

Biden foi durante 36 anos senador e durante oito vice-presidente de Barack Obama e derrotou duas dezenas de outros candidatos para alcançar a nomeação pelo Partido Democrata.

Fez campanha como um candidato do centro esquerda defendendo o aumento dos cuidados de saúde para os americanos mas não um sistema de saúde administrado pelo governo tal como advogado por vários membros do seu partido.

Biden defende programas fortalecidos de protecção ambiental e o regresso ao engajamento com os tradicionais aliados americanos que muitas vezes Trump alienou.

Durante a campanha Biden afirmou por várias vezes que quer terminar a “aberrante” administração Trump.

Apelos à dignidade

“Estamos numa batalha pela alma da América”, diz o portal da campanha de Biden. “Chegou a altura de lembrar quem somos. Somos americanos: duros, resilientes mas sempre cheios de esperança. Chegou a altura de tratarmos todos com dignidade, construir uma classe média que trabalha para todos, combater os incríveis abusos de poder que temos vistos.

“Chegou a altura de lutarmos e lembrarmos que os nossos melhores dias ainda estão por vir”, diz Biden que caracterizou Trump como não tendo condições para ser o líder do mundo livre.

“Chegou a altura de haver uma liderança respeitada no mundo e uma liderança digna em casa”, disse Biden.

Se for eleito Biden irá certamente levar os Estados Unidos a juntarem-se de novo a diversos acordos internacionais. Trump retirou os Estados Unidos do acordo climático de Paris e do acordo nuclear com o Irão que tinha como objectivo reduzir o desenvolvimento de armas nucleares por Teerão.

Kamala Harris

Há meses, Biden prometeu escolher uma mulher como a sua candidata à vice presidência tendo escolhido Kamala Harris que é a primeira candidata de descendência negra e do sul da Ásia e apenas a quarta mulher a ser escolhida.

A campanha de Trump tem criticado a escolha afirmando em anúncios que “agora que Kamala Harris foi escolhida o controlo de Joe Biden pela esquerda radical é agora total”.

No meio da pandemia do coronavírus a campanha de Biden não tem paralelo em qualquer campanha dos tempos modernos. A maior parte da sua campanha foi feita a partir de sua casa em Wilmington, Delaware, com saídas ocasionais a Filadélfia, na Pensilvânia para discursos e discussões com pequenos grupos de pessoas.

Sob conselho médico evitou grandes comícios e a Convenção Nacional do Partido Democrata foi organizado virtualmente sem a presença usual de milhares de apoiantes.

Biden tem ridicularizado a performance de Trump face à pandemia do corona vírus afirmando que Trump ergueu a bandeira branca de rendição contra o coronavírus.

