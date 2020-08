Donald Trump: Procura a reeleição sob o slogan "Keep America Great" - Manter a América Grande

Donald J. Trump, o 45º Presidente dos Estados Unidos, o terceiro Presidente a ser impugnado, mas depois absolvido, está à procura da eleição para um segundo mandato em novembro.

Trump lançou oficialmente a sua campanha de reeleição em junho de 2019 em Orlando, Flórida, revelando o slogan "Keep America Great", (Manter a América Grande) uma variação do seu slogan de 2016 "Make America Great Again" (Tornar a América Grande Novamente).

Ele disse aos apoiantes: "Fizemos isso uma vez e agora faremos novamente e desta vez vamos terminar o trabalho".

Realizações anteriores: antes de se tornar Presidente, Trump era uma personalidade proeminente e controversa em Nova Iorque e no mundo da televisão. Logo após formar-se na Wharton School of Finance da Universidade da Pensilvânia, ele assumiu o negócio imobiliário da sua família, expandindo-o e construindo hotéis, casinos e campos de golf em todo o mundo.

No início dos anos 90, Trump foi forçado a declarar várias falências envolvendo propriedades em Atlantic City e Nova Iorque. No entanto, mais tarde ele reconstruiu os seus negócios e, em 2016, a Forbes estimou o seu património líquido em 3,7 biliões de dólares.

Em 2004, Trump tornou-se uma figura da media amplamente conhecida por produzir e protagonizar o reality show "The Apprentice", que se tornou um sucesso para a NBC. Ele deixou o programa em 2015 enquanto se preparava para concorrer à presidência.

Presidência de Trump: durante os seus três anos e meio de mandato, o Presidente Trump aprovou uma grande lei de reforma tributária, reduziu os níveis de tropas na Síria e ganhou a confirmação do Senado para duas nomeações ao Tribunal Supremo, dos juízes conservadores Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh, para preencher vagas no tribunal de nove membros.

Ele também ganhou a aprovação de quase 200 outros juízes nos tribunais federais inferiores. A indicação de Kavanaugh mostrou-se particularmente controversa, com audiências públicas focadas nos seus dias de juventude, em beber cerveja e uma alegação de má conduta sexual. No final, o Senado aprovou por pouco a nomeação de Kavanaugh para o mais alto tribunal do país.

Trump avançou políticas para reprimir a imigração ilegal, incluindo a aprovação de quase 1,4 bilião de dólares do Congresso para um muro na fronteira (embora muito menos do que o montante solicitado) e declarou estado de emergência para liberar 3,6 biliões de dólares a mais para o muro.

O Presidente cumpriu as promessas da campanha de reverter as regulamentações governamentais e revogar grande parte da lei de assistência médica do ex-presidente Barack Obama, popularmente conhecida como Obamacare.

Mesmo quando milhões de americanos perderam os seus empregos e seguro de saúde quando a pandemia mundial de coronavírus tomou conta dos Estados Unidos este ano, Trump apelou ao Tribunal Supremo para invalidar completamente o Obamacare. Trump sempre expressou a sua aversão às políticas de Obama, seu antecessor democrata e o único chefe-executivo afro-americano do país.

Vai desaparecer. Um dia é como um milagre, desaparecerá"



Por três anos, Trump presidiu um boom económico que incluiu uma taxa de desemprego que caiu para apenas 3,5%, a mais baixa da maior economia do mundo em cinco décadas, e os principais índices de ações do país dispararam. Mas esse sucesso terminou sem aviso prévio, quando a pandemia de coronavírus se espalhou da China por todo o mundo no início de 2020, com Trump expressando ceticismo constante em relação à sua letalidade e seu efeito sobre os Estados Unidos.

No final de fevereiro, num clipe de televisão frequentemente reproduzido em noticiários, Trump previu, sobre o coronavírus: "Vai desaparecer. Um dia é como um milagre, desaparecerá".

Em vez disso, o vírus propagou-se para todos os 50 estados, causando grandes interrupções. Logo a nação também foi envolvida num desastre económico. Mais de 48 milhões de trabalhadores perderam os seus empregos - mais de um quarto da força de trabalho dos EUA - quando os governadores estaduais ordenaram que as empresas fechassem num esforço para impedir a propagação do vírus.

Escolas e universidades encerram o ensino em sala de aula em favor do aprendizado on-line em casa. As ligas desportivas profissionais e das universidades pararam de jogar, enquanto os hospitais adiaram cirurgias eletivas e restaurantes recorreram à entrega de alimentos na calçada, enquanto as refeições dentro dos estabelecimentos foram proibidas em grande parte dos EUA.

Trump organizou briefings de notícias diárias sobre o coronavírus por semanas, mas muitas vezes minimizava a gravidade do coronavírus, aparentemente com medo de que qualquer reconhecimento dos seus efeitos prejudicasse as suas chances de reeleição a 3 de novembro. Ele prometeu constantemente que uma vacina para o vírus seria encontrada nos próximos meses, mesmo quando especialistas em saúde diziam que, na melhor das hipóteses, a inoculação em massa não acontecerá até o início de 2021.

Por um tempo, Trump elogiou o medicamento antimalárico hidroxicloroquina como um remédio para o tratamento do novo coronavírus (Covid-19) e disse que ele próprio o havia tomado.

Mas estudos de saúde em vários países disseram que não valia a pena tratar o vírus e Trump parou de falar sobre isso. Noutro momento, ele assustou os americanos ao sugerir que o vírus poderia ser curado consumindo produtos de limpeza com lixívia.

Enquanto especialistas em saúde instaram os americanos a usar máscaras para limitar a propagação do vírus, Trump resistiu, dizendo que não achava que era para ele, e menosprezou alguns que os usavam.

Gradualmente, ao longo de semanas e semanas, o número de mortos subiu para mais de 131 mil nos EUA em meados do ano e o número de casos confirmados de coronavírus aumentou para mais de 3 milhões, números maiores do que em qualquer outro país do mundo. Especialistas em saúde estão prevendo que dezenas de milhares de americanos morrerão nos próximos meses. À medida que o número de casos diminuiu nos estados do norte dos EUA, houve novos surtos numa camada no sul dos estados, onde os governadores foram os primeiros a reabrir as suas economias e depois tiveram que pedir que bares e algumas empresas fechassem novamente.

A taxa de desemprego nos EUA atingiu um pico de 14,7% em abril, depois caiu para 11,1% em junho, quando a economia adicionou quase 5 milhões de empregos. Trump, agindo como líder da claque, disse que dias muito melhores estão à frente da economia americana no segundo semestre de 2020 e em 2021.

Enquanto o coronavírus varreu silenciosamente os EUA, Trump foi forçado a lidar com protestos violentos e violentos em todo o país após a morte de 25 de maio de um homem afro-americano, George Floyd, que foi detido pela polícia e acabou por morrer por axfixia quando um dos agentes se ajoelhou sobre o seu pescoço, em Minneapolis, Minnesota.

Trump enviou mensagens confusas sobre a agitação que se seguiu, expressando apoio a manifestações pacíficas, mas também dizendo que os cânticos nas ruas de "Black Lives Matter" eram um "símbolo de ódio".

Ele expressou a sua aprovação de vídeo de um de seus partidários políticos que gritava o slogan: "Poder branco!" Mas Trump removeu o clip da sua conta no Twitter depois que os críticos o advertiram vocalmente, enquanto assessores de Trump disseram não ter ouvido a exclamação racista.

Quando os EUA celebraram o 244º aniversário da sua independência no fim-de-semana de 4 de julho, Trump intensificou a sua retórica, condenando os manifestantes pela justiça racial como representantes "maus" de um "novo fascismo de extrema esquerda" cujo objetivo final é "o fim da América."

Com a virada dos eventos na primeira metade de 2020, o destino político de Trump era incerto, na melhor das hipóteses, com inúmeras pesquisas nacionais mostrando-o atrás do ex-vice-presidente Joe Biden em cerca de 9 pontos percentuais quatro meses antes da eleição presidencial quadrienal.

Mas apenas dois presidentes dos EUA perderam as propostas de reeleição nas últimas quatro décadas e os apoiantes de Trump observaram que ele também participou das pesquisas antes das eleições de 2016, quando derrotou inesperadamente a ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

Política externa: a política externa de Trump foi definida pela sua agenda "America First", na qual ele colocou o que considera como interesses da América acima de tudo. Ele retirou-se de vários acordos internacionais, incluindo a Parceria Transpacífica, um acordo comercial; o acordo climático de Paris e o acordo nuclear do Irão. No comércio, Trump cumpriu uma promessa de campanha para renegociar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte com o Canadá e o México, enquanto lançava uma guerra comercial com a China. Ele questionou repetidamente a quantia que os Estados Unidos gastam para defender outros países e criticou publicamente a NATO, a aliança militar ocidental criada após a Segunda Guerra Mundial.

O Presidente teve um relacionamento volátil com muitos líderes estrangeiros, incluindo aliados tradicionais como a ex-chanceler alemã Angela Merkel e o Presidente francês Emmanuel Macron, mas abraçou inimigos históricos como o presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong Un. Trump chamou Kim de "pequeno foguete", mas depois encontrou-se com ele em três ocasiões e declarou: "Desenvolvemos um relacionamento muito bom".

Desafios presidenciais: Trump, além dos coronavírus e das crises económicas de 2020, enfrentou grandes desafios como presidente, incluindo um inquérito de impeachment que os democratas lançaram sobre alegações de que Trump procurou a ajuda da Ucrânia para desenterrar informações incriminatórias sobre o ex-vice-presidente Joe Biden e seu filho, Hunter Biden, isso pode prejudicar as perspectivas de Biden de tentar desafiar Trump nas eleições de 2020 nos EUA.

A Câmara dos Deputados, controlada pelos democratas, o impugnou no final de 2019, mas o Senado controlado pelos republicanos o absolveu no início de 2020, com apenas um senador republicano votando para condená-lo e removê-lo do cargo. Trump também enfrentou uma investigação de quase dois anos, liderada pelo advogado especial Robert Mueller, que investigou a interferência russa nas eleições de 2016.

O relatório final de Mueller descobriu que a campanha de Trump não conspirou com a Rússia para afetar o resultado da corrida. No entanto, não chegou a uma conclusão sobre se Trump deveria ser acusado de obstrução da justiça nos casos em que ele pode ter tentado desviar a investigação de Mueller. De qualquer forma, existe uma tradição de longa data nos EUA de que presidentes em exercício não podem ser acusados de crimes enquanto estiverem no cargo.