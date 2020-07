Sondagens indicam dificuldades para Trump em estados tradicionalmente Republicanos

O recrudescer da epidemia do coronavírus nos Estados Unidos constitui mais uma má noticia para a campanha de reeleição de Donald Trump.



Numa altura em que as sondanges continuam a indicar Trump a perder para o ex vice-presidente Joe Biden em estados considerados de essenciais para a vitória de Trump, o aumento dos casos de coronavirus vai sem dúvida ser usado para novos ataques à alegada ineficiência da sua administração em lidar com o problema.

As sondagens indicam que a nível nacional Biden lidera Trump com mais 9% de apoio do que Trump.

As eleições americanas não são contudo disputadas a nivel nacional. Cada estado elege representantes ao colégio eleitoral de acordo com a sua população e é o colegio eleitoral quem na verdade escolhe o presidente.

Nas ultimas eleições Trump perdeu a votação a nivel nacional mas ganhou as eleições graças a esse sistema.

O problema para o presidente contudo é que nos estados considerados essenciais para uma vitória de Trump ele também está atras de Biden. Falamos da Florida em que Biden tem uma vantagem de 5%., Pensilvânia 6,5%, Wisconsin 6,5% Carolina do Norte 3,3% e Arizona 2.8%

Se tiverms em conta que há poucos meses atrás antes do coronavírus atingir os Estados Unidos a campanha de Trump tinha planos para tentar ganhar estados ganhos pelos Democratas nas últimas eleições, a Covid 19 e o colapso da economia fizeram mudar isso, como disse a jornalista Gaby Orr que está a cobrir a campanha eleitoral para a publicação politica The Hill.

Ela fez notar que o Partido Republicanos está neste momento a passar anúncios na cidade Atlanta no estado da Geórgia tradicionalmente Republicano.

“Se você é o actual presidente republicano e tem que estar a passar anúncios na Geórgia isso signfica que está com problemas”, disse Orr para quem “portanto huve uma mudança dramática no modo como a equipa do presidente está a olhar para o mapa”.

“Isso está relacionado com as sondagens que vimos em Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, esses três estados na chamada 'cintura de ferrugem' em que Joe Biden tem estado cada vez mais a ter melhores resultados que o presidente e isso está a causar grande preocupação a ele e aos seus ajudantes”,acrescentou

É verdade que está a ocorrer uma mudança dramática que está a forçar a campanha do presidente a defender os estados tradicionalmente Republicanos.

As últimas sondagens indicam por exemplo que Trump se encontra empatado com Biden no Arizona, tem apenas1% de vantagem no Texas e mais 3% na Geórgia, portanto dentro da margem de erro

Mas no meio destas más noticias para Trump há também boas noticias. Uma companhia de angariação de dados para o partido Democrata avisou os Democratas que nos estados importantes para as eleições os Republicanos têm estado a ter mais sucesso no registo de novos eleitores.

A publicação Político disse que vários dirignetes do Partido Democrata mostraram- se “ nervosos” quando viram esses números. No estado do Iowa por exemplo pela primeira vez em muitos anos os Republicanos estão a registar mais eleitores que os Democratas.

Por outro lado os Republicanos anunciaram que contractaram mais 300 pessoas para as suas campanhas nos diversos estados elevando para 1.500 o número total de trabalhadores pagos para ajudarem na campanha de Donad Trump e do Partido Republicano nas eleições legislativas

A presidente do Comite Naciona Republicano Ronna Romney disse que a campanha deTrump vai ter como alvo eleitores que gostam do presidente mas que generalidade tendem a não votar, argumentando que as eleições vão ser decididas por uns poucos de milhares de votos em poucos estados.

Daí a importânncia de haver um enorme esforço do partido Republicano para registar eleitores e depois leva-los também a votar

Por outro lado os planos do partido Democrata para as eleições indicam que o partido quer agora não só defender os estados em que geralmente ganha mas expandir a sua campanha para estados tradicionalmente Republicanos mas onde pensa que pode ganhar.

Este próximo fim de semana entretanto Trump vai começar a viajar em campanha. Na sexta feira está na Florida onde a epidemia do coronavírus aumentou substancialmente e depois no sábado em New Hampshire.

A quatro meses das eleições as viagens e os anúncios vão começar a intensifcar-se