BAL: Quem é o GSP da Argélia 

O Grupo Desportivo Petrolífero Argelino é um clube com um século de existência. Criado em 1921, o GSP só formou a sua equipa de basquetebol em 2008.

Sediado em Argel, o GSP fazia originalmente parte do Clube Mouloudia.

Com uma vasta experiência no campo desportivo, a equipa apelidada de "Le Doyen" ganhou ano após ano para conquistar todos os campeonatos de basquetebol argelino desde 2010.

Um recorde estrondoso desde que a equipa é a melhor sucedida do país na modalidade.

Os argelinos vão para a BAL com o seu treinador Mohamed Krideche, com quem dominam o campeonato nacional, mas também contam especialmente com Mohamed Sedik Touati, 34 anos, com a sua média de 15 pontos e 9 ressaltos por jogo nesta época. Foi o principal arquitecto da sua qualificação no jogo decisivo em Yaoundé contra o AS Police do Mali. Mohamed Sedik Touati alcançou então um duplo-duplo com 17 pontos e 17 ressaltos.

Grupo A

US Monastir (Tunísia) com a estrela Ater Majok Rivers Hoopers (Nigéria) com a estrela Ben Uzoh BBC Patriots (Ruanda) com a estrela Aristide Mugabe GNBC (Madagáscar) com a estrela Cameron Ridley

