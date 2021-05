BAL: Quem é o Ferroviário de Maputo

O Ferroviário de Maputo é uma instituição pública desportiva com 96 anos de existência.

Fundado em 1924, o clube sediado em Maputo, não criou a sua secção de basquetebol até 1960 e teve de esperar 45 anos antes de atingir o auge nacional da bola ao cesto.

Foi em 2005 que as Locomotivas, apelido desta equipa, ganharam o seu primeiro campeonato nacional. Desde então, não largaram, ou quase não largaram. Isto segue-se a um domínio total do basquetebol nacional com 9 títulos de campeões de Moçambique, incluindo 4 consecutivos entre 2005 e 2009.

O clube conta com o apoio do seu treinador Milagre Macome e do seu forte extremo, o espanhol Álvaro Calvo, eleito MVP em 2018 e 2019 e o seu jovem base Baggio Chimonzo.

Os moçambicanos asseguraram o seu lugar na BAL ao vencerem os City Oilers do Uganda de 74-57 com 20 pontos de Álvaro Calvo. Eles são conhecidos pela sua forte defesa.

Grupo A

US Monastir (Tunísia) com a estrela Ater Majok Rivers Hoopers (Nigéria) com a estrela Ben Uzoh Patriots (Ruanda) com a estrela Aristide Mugabe GNBC (Madagáscar) com a estrela Cameron Ridley

Grupo B

Petro de Luanda (Angola) com a estrela Carlos de Morais AS Salé (Marrocos) com a estrela Eric Kibi AS Police (Mali) com a estrela Badra Samake FAP (Camarões) com a estrela Ebaku Akumenzoh

Grupo C