BAL: Quem é o AS Police do Mali 

Orgulhosamente usando as cores azul, amarelo e branco, AS Police, uma equipa de basquetebol da capital do Mali, Bamako, subiu ao topo do pódio nacional em 2019, ganhando o campeonato do Mali com uma pontuação perfeita de 9 vitórias, zero derrotas.

Um título que lhe permitiu competir nas eliminatórias para a BAL. Na primeira volta, a equipa terminou em primeiro lugar no Grupo A.

Foi finalmente em Dezembro que a polícia do AS obteve a sua passagem, a última disponível para a temporada inaugural da Liga Africana de Basquetebol, depois de ter vencido por pouco em Yaoundé contra o Abidjan Basketball Club.

Uma oportunidade que leva os malianos a Kigali, mas na qual não poderão descansar as suas esperanças de saírem da fase de grupos.

Embora a AS Police tenha superado a liga maliana nos últimos anos, com dois títulos em 2019 e 2020, o treinador Moussa Sogoré e o capitão Samaké Badra sabem que estão a jogar na Liga grande, eles que vêm de um país de basquetebol de renome.

Grupo A

US Monastir (Tunísia) com a estrela Ater Majok Rivers Hoopers (Nigéria) com a estrela Ben Uzoh BBC Patriots (Ruanda) com a estrela Aristide Mugabe GNBC (Madagáscar) com a estrela Cameron Ridley

Grupo B

Petro de Luanda (Angola) com a estrela Carlos de Morais AS Salé (Marrocos) com a estrela Eric Kibi AS Police (Mali) com a estrela Badra Samake FAP (Camarões) com a estrela Ebaku Akumenzoh

Grupo C