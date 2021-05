BAL: Quem é o AS Salé de Marrocos

Marrocos está representado nesta Liga Africana de Basquetebol através da Association Sportive Salé, fundada em 1928 e sete vezes campeã nacional.

A equipa jogou na Divisão de Excelência, o campeonato de elite, durante muitos anos, mas só conquistou o seu primeiro título da liga em 2010.

Em 2017, Salé subiu ao topo sagrado de África, vencedor da FIBA Africa Champions Cup, o primeiro título internacional do clube.

No ano seguinte, a equipa ainda esteve na final da mesma competição, mas desta vez a aposta foi demasiado alta para eles contra o clube mais bem sucedido do continente: Primeiro de Agosto de Angola.

Os marroquinos conseguiram o seu bilhete para a BAL como campeões nacionais de 2019.

Sob as ordens do treinador Said El Bouzidi, o mesmo que lhes ofereceu o seu único título continental em 2017, o AS Salé conta com jogadores experientes da equipa nacional marroquina como Abderrahim Najah, Zakaria El Masbahi e Soufiane Kourdou.

Grupo A

US Monastir (Tunísia) com a estrela Ater Majok Rivers Hoopers (Nigéria) com a estrela Ben Uzoh Patriots (Ruanda) com a estrela Aristide Mugabe GNBC (Madagáscar) com a estrela Cameron Ridley

Grupo B

Petro de Luanda (Angola) com a estrela Carlos de Morais AS Salé (Marrocos) com a estrela Eric Kibi AS Police (Mali) com a estrela Badra Samake FAP (Camarões) com a estrela Ebaku Akumenzoh

Grupo C