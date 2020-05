Kim Jong Un reaparece após quase um mês de ausência misteriosa

O lider da Coreia do Norte Kim Jong Un reapareceu em público após uma ausência de 21 dias que levou a vàrias notícias de que estaria gravemente doente ou mesmo morto.

Kim presidiu à inauguração de uma fábrica de fertilizantes a cerca de 50 quilómetros a norte da capital Pyongang.

A televisão estatal norte coreana mostrou imagens de Kim a sorrir, a fumar um cigarro e a conversar informalmente com entidades governamentais quando visitava a fábrica.

Kim Jong Un não aparentava qualquer sinal de doença.embora tivesse sido transportado em alguns locais do complexo fabril por um veículo usado em campos de golf.

Os rumores sobre o estado de saúde de Kim começaram a circular depois de ele não ter comparecido às cerimónias que marcam o principal feriado político do pais no passado dia 15 de Abril e que assinalam a data de nascimento do seu avô Kim Il Sung, fundador da Coreia do Norte