Onde está Kim Jong-un?

Fotos de satélite mostram um comboio que se acredita pertencer ao líder norte-coreano Kim Jong Un no seu complexo uma cidade turística no leste do país, por entre rumores sobre a saúde do líder.

O site 38 North, especializado em estudos da Coréia do Norte, divulgou as imagens no sábado, dizendo que o comboio esteve estacionado numa estação em Wonsan reservada para a família de Kim entre os dias 21 e 23 de abril. O site, no entanto, disse que a presença do comboio "não prova o paradeiro do líder norte-coreano nem indica nada sobre sua saúde".

Especulações sobre a saúde de Kim surgiram depois que nao esteve presente na comemoração do aniversário de 108 anos de seu avô, Kim Il Sung, fundador da Coreia do Norte, a 15 de abril.

Desde então, a vizinha Coréia do Sul minimizou as especulações de que Kim Jong Un esteja gravemente doente.