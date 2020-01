General iraniano assume reponsabilidade pelo derrube de avião ucraniano e aceitará "qualquer decisão"

O comandante da divisão aeroespacial dos Guardas Revolucionários do Irão, Amirali Hajizadeh assumiu hoje responsabilidade pelo derrube um avião civil ucraniano em que morreram 176 pessoas.

Falando na televisão estatal Hajizadeh disse assumir total responsabilidade pelo incidente acrescentando que obedecerá a qualquer decisão das autoridades sobre a questão.

O oficial disse que quando soube o que tinha acontecido "desejei estar morto"

Antes desta declaração o presidente da Ucrânia Volodomyr Zelensky tinha exigido uma admissão total de culpa pelo Irão, uma investigação aberta e total,a entrega á justiça dos responsáveis, a devolução dos corpos das vítimas , o pagamento de indemnizações e desculpas oficiais.

O presidente ucraniano disse mais tarde hoje que falou com o seu hom´logo iraniano e recebeu a cooperação total do Irão e que uma equipa de investigadores ucranianos tinha tido acesso à gravação das conversa entre os pilotos e a torre de controlo do aeroporto de Teerão.

Ontem o Irão assumiu responsabilidade pelo derrube do avião afirmando tratar- se de um erro humano desastroso e prometendo levar à justiça os responsaveis de “um,erro imperdoável”.

O avião foi derrubado pelas defesa anti aéreas do Irão pouco depois de levantar vôor de Teerão algumas horas depois de mísseis iranianos terem atingido bases americanas no Iraque em retaliação pelo assassianto do General Qassem Sulaimani em Bagdad num ataque americano

O ministro dos negócios estrangeiros Iraniano Mohammas Javad Zarif disse que o “erro humano numa altura de crise foi causado pelo aventureirismo dos Estados Unidos”