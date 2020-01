Primeiro-ministro canadiano garante que Irão derrutou avião ucraniano

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse nesta quinta-feira, 9, que múltiplas fontes dos Serviços de Informação apontam que o avião ucraniano que caiu em Teerão na quarta-feira foi derrubado por um míssil iraniano.

Trudeau afirmou que a derrubada pode ter sido acidental, mas apontou que a investigação do caso precisa ser completa.

"Temos inteligência de várias fontes, incluindo nossos aliados e nossa própria inteligência. As evidências indicam que o avião foi abatido por um míssil terra-ar iraniano. Pode ter sido não intencional", acrescentou Trudeau.

Nenhum dos 176 passageiros que estavam a bordo sobreviveu.

Justin Trudeau ainda disse que está em diálogo com o Governo iraniano e que Irão tem mostrado abertura para permitir que agentes consulares canadianos desloquem ao Irão para ajudar as famílias das vítimas.

Reino Unido e Estados Unidos aumentam a pressái

Dos passageiros, 63 eram canadianos e 138 deles tinham o Canadá como destino final.

Após as afirmações de Trudeau, o primeiro britânico, Boris Johnson, corroborou as afirmações do seu colega do Canadá.

“Existe agora um conjunto de informações de que o voo foi abatido por um míssil terra-ar iraniano. Pode ter sido não intencional ", declarou.

Mais cedo, a imprensa americana divulgou que autoridades de Washington compartilharam da visão de que a aeronave ucraniana foi atingida por um míssil.

O Irão negou essa possibilidade.

Em declaração na Casa Branca mais cedo, questionado pelos jornalistas, o Presidente Donald Trump limitou-se a dizer que "alguém podia ter feito aquilo”.

"Não quero dizer isso porque outras pessoas têm suspeitas", disse Trump, mas acrescentou: "Alguém pode ter cometido um erro do outro lado... não o nosso sistema. Não tem nada a ver connosco", afirmou, Trump que disse ter um 'pressentimento terrível' sobre a queda do avião.

A agência de notícias Reuters revela que fontes do Governo americano acreditam de que o avião foi derrubado por um míssil do Irão, de acordo com "dados de satélite".

As mesmas fontes, que não foram identificadas, dizem que a aeronave "muito provavelmente" foi derrubada acidentalmente pela defesa aérea iraniana.

Mais cedo, a revista americana "Newsweek" também havia informado sobre a possibilidade de o avião ter sido derrubado de forma "acidental" pela defesa antiaérea iraniana, de acordo com oficiais do Pentágono e da inteligência dos Estados Unidos e do Iraque, que também não quiseram se identificar.

Para fontes de segurança europeias, os relatos de que o avião foi derrubado são "críveis".

Irão reage

Em nota, um porta-voz do Governo Iraniano afirmou que os relatos de que um míssil atingiu o avião são uma "guerra psicológica" contra Teerão e que o país está aberto à presença de representantes de outros países cujos cidadãos morreram na queda do avião.

O porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Irão, Abbas Mousavi, disse que o país pede ao Canadá ou a qualquer outro que tenha informações sobre a queda do avião as compartilhe com Teerão.

O voo da da Ukraine International Airlines caiu perto do aeroporto de Teerão pouco tempo depois de decolar e do Irão ter atacado duas bases americanas.

O voo 752 partiu com quase uma hora de atraso do aeroporto Imam Khomeini e tinha como destino o Aeroporto Internacional Boryspil, em Kiev, na Ucrânia.anas no Iraque.