'Chef' de Putin assume o comando de mercenários russos

Em 26 de setembro, Yevgeny Prigozhin, um empresário conhecido como “Chef de Putin” por causa dos contratos ganhos de catering (serviço de comida e bebida) do Kremlin pela sua empresa Concord, reconheceu recentemente que ele foi o fundador da empresa militar privada russa conhecida como Wagner Group.



Respondendo a uma pergunta enviada pelo site russo Bloknot.ru, Prigozhin disse que em 2014 queria apoiar o envolvimento militar da Rússia na região de Donbass, na Ucrânia, mas que ninguém ainda havia criado um grupo paramilitar digno do seu apoio financeiro.



“Então eu voei para um campo de treino e fiz isso sozinho. Eu mesmo limpei as armas antigas, descobri os coletes à prova de balas e encontrei especialistas que poderiam ajudar-me com isso”, disse Prigozhin.



“A partir daquele momento, em 1 de maio de 2014, nasceu um grupo de patriotas, que mais tarde adquiriu o nome BTG [Battalion Tactical Group] Wagner.”



Prigozhin também confirmou o envolvimento da Wagner em conflitos na Ucrânia, Síria, África e América Latina, algo que ele havia negado repetidamente.



As conexões de Prigozhin com o grupo Wagner foram amplamente divulgadas, mas ele chegou a processar jornalistas por dizerem que ele criou a empresa. Prigozhin negou qualquer conexão com o Grupo Wagner em 16 de fevereiro, quando processou o grupo holandês de jornalismo investigativo Bellingcat num tribunal de Moscovo, exigindo uma retratação.



“As publicações contestadas contêm informações falsas de que o autor [Yevgeny Prigozhin] é afiliado ao Grupo Wagner, o financia e que o Grupo Wagner lhe pertence”, afirmou o processo judicial.



Os mercenários do Grupo Wagner participaram dos combates de 2014-2021 das tropas russas e separatistas pró-russas em Donbass, e da guerra civil síria ao lado do ditador Bashar Assad.

As tropas de Wagner também entraram em ação na Líbia, na República Centro-Africana e em Moçambique. Eles foram acusados de saques e abusos.



Ainda em 12 de fevereiro, Prigozhin recorreu ao Tribunal Geral da União Europeia exigindo que o Conselho da UE retirasse a redação que o descrevia como patrocinador do Grupo Wagner e justificava sanções contra ele.



“Yevgeny Viktorovich [Prigozhin] sempre negou e continua a negar a existência de quaisquer ligações entre ele e quaisquer estruturas militarizadas ou paramilitares”, disse Concord.



Em junho de 2021, Prigozhin processou Alexei Venediktov e Vitaly Ruvinsky, chefes da estação de rádio Ekho Moskvy, por alegarem no ar que o empresário era dono do Grupo Wagner.



Prigozhin negou o seu envolvimento com o Grupo Wagner em novembro de 2017 em entrevista ao site russo RBK.



“Não temos conhecimento das atividades da organização que você mencionou. Yevgeny Viktorovich [Prigozhin] também me pediu para transmitir que estava extremamente surpreso com o próprio fato da existência desta empresa e não tinha nada a ver com suas atividades”, disse a empresa Concord.



Prigozhin negou não apenas os seus laços com o Grupo Wagner, mas também o envolvimento da empresa na guerra com a Ucrânia.



Em julho de 2022, o site de notícias russo independente Meduza, com sede na Letónia, publicou uma investigação sobre mercenários russos na Ucrânia. Prigozhin exigiu que os autores fossem processados criminalmente.



Os seus representantes citaram as perguntas que Meduza lhe enviou alegando que o Grupo Wagner estava participando da guerra russo-ucraniana.



“As perguntas feitas contêm a informação inicial dos seus autores de que uma certa empresa militar privada, Wagner, está diretamente envolvida na operação especial conduzida pela Federação Russa no território da Ucrânia”, disse Concord, referindo-se à invasão da Ucrânia pela Rússia.



De acordo com analistas e reportagens, o grupo Wagner está intimamente ligado ao Ministério da Defesa russo. Os seus mercenários usam bases militares russas, são transportados por aeronaves militares russas, são atendidos por serviços médicos militares e recebem passaportes como funcionários do Ministério da Defesa, segundo reportou em setembro de 2020, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um think tank de Washington, DC.



Em setembro, surgiu um vídeo mostrando um homem parecido com Prigozhin convidando condenados da colónia prisional russa de Mari El a alistar-se como mercenários. Mais tarde, Prigozhin, disse aos críticos que “ou PMCs (contratados militares privados) e prisioneiros, ou os seus filhos”, iriam combater na guerra da Ucrânia.



O próprio Prigozhin é um ex-criminoso que cumpriu pena na Rússia na década de 1980. Ele está nas listas de sanções dos EUA desde dezembro de 2016, quando foi designado para ajudar nas provocações militares de Moscovo no leste da Ucrânia.



Em fevereiro de 2018, um grande júri federal acusou Prigozhin e a Internet Research Agency, uma empresa de São Petersburgo supostamente controlada por ele e envolvida em campanhas de propaganda e desinformação, além de hacking, por interferir nas eleições presidenciais de 2016 nos EUA. Concord contestou as acusações, que mais tarde foram retiradas.



Em dezembro de 2018, o Tesouro dos EUA “tomou medidas contra atores russos que tentaram influenciar as eleições de meio de mandato dos EUA em 2018” e impôs sanções à RIA FAN (Agência Federal de Notícias) da Rússia por ligações com a Agência de Pesquisa da Internet. O Tesouro visava os aviões particulares, iates e empresas de fachada associadas a Prigozhin.



A lista dos EUA de empresas sancionadas associadas a Prigozhin expandiu-se depois de ele ter tentado escapar das sanções usando várias empresas de fachada.



No início de 2021, de acordo com o Tesouro dos EUA, “Prigozhin continuou a coordenar mensagens na tentativa de espalhar desinformação sobre o governo dos Estados Unidos”.

A acusação de 2018 colocou Prigozhin na lista de "mais procurados" do FBI.

