Aumentam os combates na região leste de Donbass, na Ucrânia

A Rússia está a atacar a região de Donbas enquanto os seus militares procuram aprofundar a região industrial, que se tornou o foco da sua mais recente ofensiva desde que não conseguiu capturar Kyiv apósa sua invasão a 24 de Fevereiro.



Quatro pessoas foram mortas, e três outras foram feridas em bombardeamentos em Izium e Chuguiv, dois distritos da região nordeste de Kharkiv, segundo Oleg Synegubov, chefe de distrito de Kharkiv.



Os foguetes russos também atingiram propriedades residenciais em Sloviansk, matando uma mulher no seu jardim e ferindo o seu marido, segundo uma vizinha que falou com a Agence France-Presse.

Em Kharkiv, os mísseis atingiram algumas infra-estruturas ferroviárias, mas não foram relatadas vítimas. O ataque danificou vias férreas e derrubou linhas eléctricas de alta tensão.



"Depois de os foguetes russos terem atingido às quatro da manhã, a rede eléctrica e três linhas de alta tensão que alimentam os semáforos e a subestação foram danificadas", disse Pavlo Svistelnikov, gestor da rede eléctrica regional, à Reuters.



As forças russas têm estado a atacar na cidade há mais de uma semana, matando civis e atingindo edifícios de apartamentos e escolas, disseram as autoridades regionais.



O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy acusou a Rússia de "terror" estatal. "Sublinho, isto é um acto de terror russo deliberado e intencional e não algum tipo de erro ou um ataque acidental de mísseis", disse Zelenskyy.



Os seus comentários vieram depois dos ataques de mísseis a uma cidade do sul de Sergiyvka, 80 quilómetros a sul do porto do Mar Negro de Odesa. A Rússia negou ter como alvo locais civis.



Enquanto os combates prosseguem, os Estados Unidos anunciaram 820 milhões de dólares em ajuda militar adicional à Ucrânia, incluindo novos sistemas de mísseis terra-ar e radar contra-artilharia.



O 14º pacote de ajuda militar dos EUA inclui dois sistemas de defesa aérea, conhecidos como NASAMS, que podem ajudar as forças ucranianas a defenderem-se contra mísseis de cruzeiro e aviões.



O mais recente pacote de ajuda foi concebido para ajudar a Ucrânia a combater a utilização de mísseis de longo alcance pela Rússia e segue os apelos dos oficiais ucranianos para que os países ocidentais enviem sistemas de armamento mais avançados que possam corresponder melhor ao equipamento de Moscovo.



Um alto funcionário norte-americano afirmou que os sistemas são sistemas de defesa padrão da NATO e fazem parte de um esforço para actualizar as defesas aéreas da Ucrânia de um sistema da era soviética para um sistema moderno.



O último pacote de ajuda militar também fornece aos ucranianos até 150.000 munições de artilharia de 155 mm, bem como munições adicionais para sistemas de foguetes de médio alcance que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia em Junho.