Vladimir Putin assina leis de anexação de quatro regiões da Ucrânia

O Presidente russo Vladimir Putin lançou o processo de anexação de partes da Ucrânia, dizendo que assinaria leis para as absorver e proteger as regiões recentemente anexadas, utilizando "todos os meios disponíveis".



Num discurso que antecedeu uma cerimónia de assinatura de tratado para tornar quatro regiões ucranianas parte da Rússia, Putin avisou que o seu país nunca desistiria das áreas ocupadas e que as protegeria como parte do seu território soberano.



Putin instou a Ucrânia a sentar-se para conversações para pôr fim aos combates, mas acusou o ocidente de alimentar as hostilidades como parte do seu plano para transformar a Rússia numa "colónia" e numa "multidão de escravos".



Ele disse que as autoridades ucranianas deveriam "tratar ... com respeito" os resultados distorcidos dos votos geridos por Moscovo e advertiu severamente que a Rússia nunca abdicaria do controlo das regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.