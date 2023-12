Brasil presta homenagem a Pelé um ano após sua morte

Os brasileiros prestaram várias homenagens ao craque Pelé na sexta-feira, um ano após a morte do tricampeão mundial de futebol, aos 82 anos, devido a um cancro no cólon.



A cerimónia realizada no Cristo Redentor do Rio de Janeiro, um dos mais famosos cartões postais do país sul-americano, incluiu uma projeção de uma camisola do Brasil com o nome de Pelé e o número 10 na estátua e uma mensagem do Papa Francisco.

Pelé foi um católico devoto durante toda a sua vida.

"Pelé, como ficou mundialmente conhecido o Sr. Edson Arantes do Nascimento, foi sem dúvida um atleta que demonstrou na sua vida todas as características positivas de um desportista. A memória do 'Rei do Futebol' permanece indelével na mente de muitos e estimula as novas gerações a procurar no desporto um meio de fortalecer os laços de unidade entre nós", disse o pontífice numa carta, enquanto uma orquestra local tocava.



Outras cerimónias religiosas tiveram lugar no Museu Pelé, em Santos, a cidade portuária que Pelé pôs no mapa com os seus golos e o seu sucesso no Santos FC, e na pequena cidade de Três Corações, onde Nascimento nasceu em 1940.



O Santos FC também realizou uma homenagem em seu Estádio da Vila Belmiro, onde Edson Cholbi do Nascimento, um dos filhos de Pelé, soltou 10 balões brancos do círculo central. O funeral de Pelé foi realizado no estádio.

A FIFA, entidade máxima do futebol, também prestou a sua homenagem com um vídeo com os melhores momentos do craque brasileiro e uma mensagem: "O legado de Pelé viverá sempre".



No início deste ano, um dicionário brasileiro decidiu homenagear Pelé, acrescentando o seu nome como um adjetivo para descrever alguém que é "excecional, incomparável, único".



O anúncio feito pelo dicionário Michaelis na quarta-feira faz parte de uma campanha que reuniu mais de 125.000 assinaturas para homenagear o impacto do falecido futebolista para além do seu desporto.

Pelé passou quase duas décadas a encantar os adeptos e a deslumbrar os adversários como o goleador mais prolífico do jogo no clube brasileiro Santos e na seleção brasileira. Na conversa sobre os maiores jogadores de futebol, apenas Diego Maradona, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são mencionados lado a lado.