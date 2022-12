Brasil em luto, morreu Pelé

Brasil - Morreu nesta quinta-feira, dia 29 de Dezembro de 2022, o astro mundial do futebol Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. A notícia foi confirmada pela filha dele, Kelly Nascimento, em uma homenagem no Instagram.

"Tudo que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descance em paz", disse Kelly em um post acompanhado da mão de Pelé sendo segurada pelas mãos de seus familiares no leito do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele estava internado.

Considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, ele morreu na capita paulista após ficar hospitalizado por um mês devido a um câncer de cólon e uma infecção pulmonar.

Pelé, de 82 anos, lutou recentemente contra problemas de saúde e passou por uma cirurgia para remover um tumor no cólon no início de setembro. Eles ofria de problemas no quadril há anos e não conseguia andar sem ajuda. Suas aparições públicas já vinham sendo cortadas antes da pandemia de COVID-19 e desde então ele vinha fazendo algumas incursões desnecessárias fora de sua casa perto de Santos.

O REI DO FUTEBOL

Nascido em Três Corações, em Minas Gerais, Pelé conquistou o mundo com seu talento no futebol.