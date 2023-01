Cristiano Ronaldo apresentado oficialmente pelo Al Nassr

O capitão português Cristiano Ronaldo disse que o seu "trabalho está feito" na Europa, acrescentando que está a saborear novos desafios dentro e fora de campo depois de ter sido apresentado como jogador do clube da Arábia Saudita, Al Nassr na terça-feira, 3 de janeiro.



Ronaldo, que era um jogador sem clube, após a sua acrimoniosa divisão com o Manchester United em novembro, juntou-se ao Al Nassr na semana passada num acordo de dois anos e meio estimado pelos meios de comunicação social em mais de 200 milhões de euros (210,94 milhões de dólares).

Ele chega à Arábia Saudita com uma vasta colecção de títulos do clube após um brilhante período no gigante espanhol Real Madrid de 2009-18, onde ganhou dois títulos do LaLiga, duas Taças de Espanha, quatro títulos da Liga dos Campeões e três Taças do Mundo de Clubes.

Também conquistou dois títulos da Serie A e um troféu da Copa Italia em três anos na Juventus antes de voltar a juntar-se ao United com quem tinha conquistado três troféus da Premier League, a FA Cup, duas Taças da Liga, a Liga dos Campeões e a Taça do Mundo de Clubes.

"Tenho tanto orgulho em tomar esta grande decisão na minha vida". Na Europa, o meu trabalho está feito", disse Ronaldo numa conferência de imprensa.



"Ganhei tudo, joguei nos clubes mais importantes da Europa e agora é um novo desafio na Ásia".



Ronaldo acrescentou que teve vários potenciais pretendentes de todo o mundo após a sua saída do United, mas escolheu assinar com Al Nassr porque a mudança lhe proporcionou uma oportunidade de causar impacto fora do campo.



"Estou grato a Al Nassr, por me ter dado esta oportunidade de desenvolver o futebol para a geração mais jovem, também para as mulheres". Para mim, é um desafio, mas também me sinto muito feliz e orgulhoso", disse Ronaldo.



"Posso dizer agora que tive muitas oportunidades na Europa, Brasil, Austrália e Estados Unidos". Mesmo em Portugal, muitos clubes tentaram assinar-me, mas eu dei a minha palavra a este clube, para desenvolver não só o futebol, mas também as outras partes deste país".

O jogador de 37 anos de idade respondeu com perguntas sobre a sua mudança para a Arábia Saudita, dizendo: "Sou um jogador único, para mim é normal".



O treinador de Al Nassr, Rudi Garcia, disse que a contratação de Ronaldo foi um enorme passo para a liga saudita.



"Na minha vida, vi que grandes jogadores como Cristiano são os mais simples de gerir, porque não há nada que eu lhe possa ensinar", disse Garcia aos repórteres.



"Como ele disse, estamos aqui para ganhar, nada mais". Quero que ele goste de jogar com Al Nassr e ganhar com Al Nassr, só isso".

Alguns detalhes do contrato

Cristiano Ronaldo, escreve o jornal português A Bola, citando outra publicação, a Marca, vai ter regalias como uma "casa de luxo, viagens de luxo em avião particular para Portugal e Espanha sempre que precisar, assim como a garantia de que nada faltará à sua família".

Ainda citando a Marca, A Bola escreve que o jogador português terá a opção de ser emprestado ao clube inglês Newcastle, caso o clube garanta a presença na Liga dos Campeões de 2023/24. O Newcastle é controlado neste momento pela família real saudita.

O mesmo jornal diz que Cristiano Ronaldo poderá "ter a escolha de despedir o atual técnico do clube saudita - o técnico francês, Rudi Garcia".