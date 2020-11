Diego Armando Maradona: das reacções à morte ao enterro de Estado na Casa Rosada

O corpo de Diego Maradona vai ser velado na Casa Rosada, a sede da Presidência da República e o Governo da Argentina já declarou luto oficial de três dias.

O seu enterro terá também honras de Estado e as cerimónias fúnebres terão início na quinta-feira, 27, e decorrerão durante três dias.

O Presidente Alberto Fernández, que alertou para a necessidade de muita organização devido à pandemia da Covid-19, disse ter aberto a Casa Rosada para que todos dos argentinos que quiserem possam despedir-se dele durante dois dias

Minutos depois do anúncio do falecimento de Maradona, às 12 horas, na cidade de Tigre, na Argentina, as reacções não se fizeram esperar e as televisões, rádios e jornais de todo o mundo mudaram a sua programação para homenagear aquele que é considerado um dos maiores jogadores de sempre do futebol.

Algumas reacções:

"Você nos levou ao topo do mundo. Você foi o maior de todos. Obrigado por ter existido, Diego. Nós vamos sentir sua falta para sempre" - Alberto Fernández, Presidente da Argentina

O director da sala de imprensa da Santa Sé disse que o papa Francisco, que é argentine, "foi informado da morte de Diego Maradona, relembra com afecto as ocasiões de encontro desses anos e o recorda na oração, como fez nos dias passados desde que tomou conhecimento da sua condição de saúde".

"Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu" - Pelé.

"Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Ele nos deixa, mas não vai, porque Diego é eterno.Guardo todos os belos momentos vividos com ele e queria aproveitar a oportunidade para enviar minhas condolências a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz” - Leonel Messi.

"Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido" - Cristiano Ronaldo.

"Maradona, a lenda! O argentino que conquistou o mundo com a bola nos pés, mas também por sua alegria e personalidade única. Já disse algumas vezes, dos jogadores que vi em campo, ele foi o melhor. Sua passagem pelo mundo levou muita felicidade ao seu país e encantou a todos nós. Nunca vou esquecer das risadas que demos juntos. Certamente, ele nunca foi um adversário. Me chamava de Chapolin e me tratava como irmão. Que tristeza, vai com Deus, hermano” - Romário.

“Estou destruído pela notícia, era meu irmão de alma… Espero que saibam entender, não tenho palavras neste momento. Só quero dizer à família dele que estou solidário com esta dor” - Cannigia, ex-jogador argentino.

“O mundo perdeu um dos maiores jogadores de futebol que já viveu, Diego Maradona. Foi uma das emoções da minha vida quando o conheci. Descanse em paz, meu amigo e minhas orações vão para a sua família” – Magic Johnson, antigo basquetebolista americano.

"Nos despedimos de Diego. O Diego do povo, aquele que percebeu as injustiças e a dor dos outros. O solidário Diego, que sabia dizer a verdade independentemente das consequências. O que nos encheu de alegrias e sua partida nos inunda de tristeza. Até sempre. Obrigado. Você vai viver em nossa memória” - Avós da Praça de Maio, organização argentina de direitos humanos.

"Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e o seu compromisso com a soberania latinoamericano marcaram nossa época. No campo, foi um dos maiores adversários, talvez o maior, que a selecção brasileira já enfrentou. Fora da rivalidade desportiva, foi um grande amigo do Brasil. Só posso agradecer toda a sua solidariedade com as causas populares e com o povo brasileiro. Maradona jamais será esquecido” – Lula da Silva.

"Morreu Diego Armando Maradona, o maior jogador de todos os tempos. Diego fez nosso povo sonhar, marcou Nápoles com sua genialidade. Em 2017 se tornou nosso cidadão honorário. Diego, napolitano e argentino, nos deu alegaria e felicidade. Nápoles te ama!” - Luigi de Magistris, presidente da Câmara Municipal de Nápoles.

Diego Maradona, de 60 anos, de idade, morreu ao meio-dia desta quarta-feira, 25, na cidade de Tigre, na Argentina, onde se recuperava de uma cirurgia a um edema, devido a uma paragem cardiorrespiratória.