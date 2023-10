Messi encaixa oitava Bola de Ouro

O Theatre du Chatelet, bem no coração de Paris, recebeu ontem a nata do futebol que viu a revista France Football a atribuir a Bola de Ouro referente à época 2022/2023 a Leonel Messi.



Assim o argentino campeão do mundo no Catar e vencedor da liga francesa em 2022/2023, presente em 41 jogos do PSG com 21 golos e 20 assistências, bateu todos os recordes.



O norueguês do Manchester City, Erling Haaland ficou em segundo e o francês Kiliam Mbapée foi terceiro.



O brasileiro Vini Jr., do Real Madrid, foi o sexto, mas ele levou para casa o prémio Sócrates pelo trabalho do Instituto Vini Jr., que investe na educação de crianças e adolescentes em sete escolas públicas do Brasil. A educação antirracista também faz parte do projeto do instituto.



A antiga estrela da Costa do Marfim e do Chelsea, Didier Drogba, que apresentou o prémio destacou o fato de o brasileiro não se calar diante do racismo e disse que Vini não está sozinho nessa luta.