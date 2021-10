Boas-vindas do PR ao presidente da UNITA no Conselho de Estado provoca leituras opostas

Nos círculos políticos angolanos, as palavras do Presidente João Lourenço ao dar posse nesta segunda-feira, 25, a Isaías Samakuva, na qualidade de presidente da UNITA, no Conselho da República, dizendo esperar que tenha “vindo para ficar”, foi alvo de vários comentários e reacções.

O politólogo Olívio Kilumbo diz que essas palavras podem ter sido ofensivas para os militantes da UNITA que “elegeram Adalberto Costa Júnior no congresso de 2019”.

“Em política tudo se comunica e um político da dimensão de João Lourenço, não fala qualquer coisa... fala o que quer falar e o quer comunicar, e entendo também ser um recado para UNITA”, acrescenta Kilumbo, lembrando que "a UNITA tem quadros bastante maduros", o que ficou claro após a realização da Comissão Política que marcou a data do próximo congresso.

“A UNITA saiu mais fortalecida na reunião da Comissão Política, os números dizem isso, conseguiu suportar a pressão externa e interna e encontrar um caminho, é algo que temos que elevar como qualidades de interpretação política", conclui.

Leitura diferente tem Domingos Betico, membro do Comité Central do MPLA, para quem as declarações de João Lourenço mostram como o Presidente da República conhece a qualidade dos quadros do país.

“Escuso-me de falar sobre Adalberto Costa Júnior porque o Presidente não falou sobre Adalberto Costa Júnior, falou sobre o presidente da UNITA que é o dr. Samakuva, olhou para as qualidades pessoais e profissionais que essa figura tem, e entende que é uma figura que deve estar lá por mais tempo”, destaca Betico, lembrando que “ Isaías Samakuva é um diplomata nato e com uma folha de serviço invejável”.

Por seu lado, o deputado da UNITA Nelito Ekuikui considera que as palavras de João Lourenço demonstram falta de sentido de Estado do Presidente da República.

“Enquanto Chefe de Estado é o garante da unidade nacional e o Presidente não pode ter desejos dos militantes da UNITA, salvo se o Presidente da República falava nas vestes de militante da UNITA, quem deve definir quem ocupa o assento da UNITA no Conselho da República são os militantes da UNITA e não o Presidente da República ou os seus desejos”, aponta aquele parlamentar.

Isaías Samakuva representou a UNITA no Conselho de Estado, depois de o partido ter aceite o acórdão do Tribunal Constitucional que anulou o Congresso de 2019 que elegeu Adalberto Costa Júnior presidente daquela formação política.