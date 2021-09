Ansu Fati herda número 10 de Lionel Messi

O jovem futebolista do Barcelona nascido na Guiné-Bissau, Ansumane“Ansu” Fati, herdou a camisola número 10 de Lionel Messi, anunciou o clube espanhol.

Desde a saída de Messi para o Paris St. Germain uma das grandes incógnitas para os adeptos do clube era quem seria o herdeiro da camisola 10 que desde a temporada 2008-09 pertencia a Messi mas que foi também o número usado por grandes como Ronaldinho, Rivaldo e Romário.

Inicialmente especulava-se que o número 10 seria dado ao brasileiro Coutinho que tal como Fati tem estado afastado das competições há vários meses devido a lesões.

O novo número 10 do Barça lesionou-se em Novembro e desde então foi submetido a quatro operações ao joelho temendo-se pelo seu futuro.

Com apenas 18 anos de idade Ansu (como todos o conhecem) regressou na semana passada aos treinos com a equipa principal que com a saída de Messi , do outro avançado Griezman e dificuldades económicas enormes tem falta de poderio na linha da frente.

A direcção do clube disse que o jovem está ainda num regime parcial de treinos com a equipa e treinos individuais

Ao decidir entragar-lhe o mítico número 10 a direcção do Barcelona indica estar convencida que o jovem jogador poderá ser uma das estrelas futuras do clube.

“Esta decisão demonstra a confiança do clube no progresso deste futebolista”, escreveu o diário Marca.

“Ainda que com apenas 18 anos de idade todos vêm nele o jogador de referência do futuro”, acescentou o jornal.

Ansu Fati que nasceu em Bissau assume assim a responsabilidade de continuar a prestigiar esse número e de justificar a responsabilidade que o clube óbviamente lhe quer dar.

Anteriormente Fati jogou coms os números 22 e 17