Messi já é Rei do Parque dos Príncipes

A estrela do futebol mundial, Lionel Messi, deverá ser apresentada formalmente aos adeptos do Paris St. Germain sábado no jogo da segunda jornada do campeonato francês contra o Strasbourg.

Embora Messi ainda não jogue o anúncio da sua apresentação foi o suficiente para provocar uma corrida aos bilhetes do jogo e para alguns lugares estão a ser vendidos agora no mercado paralelo a três ou quatro vezes os seus preços.

A busca às camisolas do PSG com o número 30 – que vai ser a identificação em campo do jogador – provocou enormes filas também nas lojas do PSG em Paris e no próprio estádio.

O portal do PSG na internet diz que a compra da camisola – cujo preço mais baixo é 104 dólares – só poderá ser efectuada a partir do próximo dia 6 de Setembro.

A chegada de Messi ao PSG provocou uma euforia entre os adeptos do futebol do clube francês que apesar de estrelas como Neymar e Mbappé o ano passado foi eliminado nas meias finais da Liga dos Campeões e perdeu também o campeonato francês.

O treinador Mauricio Pochettino tornou claro que Messi não jogará contra o Strasbourg no Parque dos Príncipes e disse não saber quando é que será a sua estreia no campo.

Para Pochettino é preciso dar tempo ao jogador para se adaptar à sua nova equipa e colegas

Messi só teve até agora dois treinos com os seus novos colegas e foi submetido a testes médicos pelo pessoal do clube.

Mas mesmo sem jogar Messi é já sem dúvida o novo rei do Parque dos Príncipes e de Paris.

Na história de França o rei Henrique IV ficou famoso por afirmar, ao converter-se ao catolicismo, que “Paris vale bem uma missa”.

Vamos a ver com o desenrolar do campeonato se Paris vale bem um Messi.