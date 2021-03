Nasce no Barcelona uma nova estrela de raízes na Guiné-Bissau

Uma nova estrela do futebol com raízes na Guiné-Bissau está a nascer no Barcelona, onde, com apenas 18 anos de idade, poderá em breve aparecer na equipa principal desta consagrada equipa do futebol mundial.

Alejandro Baldé, filho de pai guineense e de mãe da República Dominicana, nasceu em Barcelona em Outubro de 2003 e juntou-se às equipas juvenis do clube catalão quando tinha apenas oito anos de idade em 2011.

No início era visto com um futuro no atletismo devido à alta velocidade com que vencia facilmente provas nas escolas.

Baldé joga a defesa esquerdo mas é, segundo a imprensa espanhola, um jogador de “grande domínio de bola que aliado à sua alta velocidade permite-lhe superar rivais com grande velocidade”, tornando-o num substituto nato de Jordi Alba que, ocupa essa posição na equipa principal do Barcelona.

Na escola do Barcelona “La Masia”, há muito tempo que “o têm marcado com letras maiúsculas”, escreveu o jornal Sport, e Baldé jogou pelas selecções de Espanha de sub-16, sub-17 e sub18.

A página oficial do clube descreve-o com um jogador com “habilidade e força” que fazem dele “um defesa rápido e explosivo que pode também apoiar o ataque”

Jornais espanhóis dizem que o treinador Ronald Koeman o quer levar para a primeira equipa, não se preocupando com a tenra idade do futebolista.

Numa altura em que o Barcelona faz face a enormes dificuldades económicas, com dívidas que ascendem a mais de mil milhões de dólares, Koeman e a direcção do clube estão a apostar numa renovação com base em muitos jogadores jovens, muitos deles vindos das equipas jovens do Barcelona ou da equipa B.

Na equipa principal subiram nesta época das escolas do Barcelona ou da sua equipa B médio Ricard Puig ( 21 anos de idade), o defesa central ou lateral direito Oscar Mingueza (21 anos de idade), o avançado Konrad de La Fuente (19 anos de idade, americano mas desde os 12 anos no Barcelona), Ilaix Moriba (18 anos, nascido na Guiné-Conacri mas desde os sete anos nas escolas do clube ) e o avançado Ansuma Fati, natural de Guiné-Bissau que com apenas 18 anos de idade teve um início de época fulgrante, brutalmente interrompido por uma lesão que se arrasta há vários meses.

O Barcelona trouxe também para a sua equipa principal o defesa americano Sergino Dest (20 anos de idade), o português Francisco Trincão (21 anos) e o meio campista Pedri, que com apenas 18 anos de idade é agora uma pedra basilar do Barcelona.

Todos esses nomes indicam uma renvação da equipa com base na juventude, aliada a alguns veteranos e Baldé poderá em beve fazer parte desse programa ao mais alto nível

O futuro de Baldé atrai não só a atenção do seu clube mas de outros e, segundo notícias, o “super agente” do mundo de futebol, Jorge Mendes, é agora o seu agente, com quem o Barcelona terá que negociar futuros contractos.

Recuperação de Ansu Fati não vai bem

Jorge Mendes é também o agente de Ansu Fati que se lesionou gravemente num jogo co, o Bétis a 7 de Novembro.

O jovem avançado já foi submetido a duas operações ao joelho, mas nos últimos dias voltou a registar uma inflamação no joelho, estando a ser submetido a testes diários par se decidir sobre o próximo passo a dar.

Sabe-se que Ansu Fati já foi visto por especialistas em Espanha, França e Portugal.

Ansu Fati tinha já feito história ao tornar-se no jogador mais jovem do Barcelona a marcar um golo no campeonato espanhol e o jogador mais jovem a marcar um golo na história da Liga dos Campeões.

Na semana passada houve uma súbita deterioração no seu joelho, levantando-se a hipótese de uma terceira operação, o que significaria o fim desta época para o jovem nascido na Guiné-Bissau.

Mas se ou quando Baldé for promovido à primeira equipa sem dúvida que Ansu Fati estará lá para o apoiar e para lhe dizer como lidar com estrelas como Leonel Messi e outros