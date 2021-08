Franco-angolano Eduardo Camavinga a caminho do Real Madrid

O jovem futebolista franco-angolano Eduardo Camavinga está a caminho do Real Madrid numa transferência que embora citada como uma possibilidade há vários meses apanhou todos de surpresa.

O rede Canal+ anunciou que o clube francês Rennes e o Real Madrid chegaram a acordo sobre a venda do jogador que, segundo outros jornais, foi ontem já submetido a exames médicos pelo clube espanhol.

Com as atenções viradas para a possível compra pelo Real Madrid da estrela do futebol francês Kyllian Mbappe,as negociações para a compra do franco-angolano passaram despercebidas mas tornaram-se rápidamente cabeçalho em vários portais noticiosos.

Segundo diversas publicações francesas e espanholas o Real Madrid vai pagar ao clube francês entre 33 e 35 milhões de dólares pelo jogador que terá acordado num contracto ligando-o ao Real Madrid até 2026.

O acordo deverá ser formalmente assinado terça-feira mas desconhecem-se os termos do mesmo quanto ao salário e prémios do jogador mas esse deerá ascender a vários milhões de dólares por ano. No Rennes Camavinga ganhava 1,4 milhões de dólares por ano.

Camavinga era cobiçado não só pelo Real Madrid mas também pelo Manchester United e pelo Paris St Germain que contudo depois de assinar Messi terá perdido o interesse no jovem cabidense. O Manchester United terá mesmo oferecido mais por Camavinga do que o Real Madrid mas este acabou por dar prioridade à equipa espanhola

Nascido em Cabinda

Camavinga tem apenas 18 anos de idade e segundo a sua história oficial nasceu num campo de refugiados em Miconge Cabinda em Novembro de 2002 fugido com os seus pais, Sofia e Celestino, da República Democrática do Congo.

Foi para França com apenas dois anos de idade e juntou-se ao Rennes aos 11 anos de idade assinando o seu primeiro contracto em 2018 quando tinha 16 anos tornando se assim no profissional mais jovem da história do clube

Foi titular pela França na selecção de sub 21 e pela selecção principal da França em três ocasiões

Que lugar no Real Madrid?

Jogando no meio campo Camavinga irá ter inicialmente dificuldades em garantir um lugar na equipa principal do Real Madrid que no meio campo tem lá Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro e outros.

Mas estes jogadores estão a caminho do fim das suas carreiras e a compra de Camavinga irá dar ao clube mais uma alternativa no meio campo juntando-se a outros meio campistas de renome mais jovens como Valverde, Isco e Lucas Vasquez