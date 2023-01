Angola melhora e Guiné-Bissau piora no Índice Ibrahim de Governação Africana

Angola é o país de língua africana que mais progrediu no Índice Ibrahim de Governação Africana (IIAG) 2022, divulgado nesta quarta-feira, 25, enquanto a Guiné-Bissau fez o caminho inverso.



O estudo da Fundação Mo Ibrahim, que analisa o desempenho dos governos dos 54 países africanos nos domínios da boa governaçao, segurança e Estado de direito, participação, direitos humanos e inclusão e desenvolvimento humano, indica que São Tomé e Príncipe também subiu ligeiramente, Moçambique manteve a mesma classificação e Cabo Verde registou a tendência de queda, embora seja o único lusófono entre os primeiros cinco classificados.



Em termos gerais, o relatória conclui que, apesar de uma melhoria marginal na última década (2012-2021), em geral a governança no continente estagnou desde 2019.



“Melhorias no desenvolvimento humano e os fundamentos económicos são prejudicados por uma situação de segurança cada vez mais perigosa e um retrocesso da democracia, enquanto o continente luta para gerir os impactos combinados da pandemia da Covid-19 e a crise climática”, lê-se no documento divulgado pela Fundação Mo Ibrahim.

O impacto da pandemia acelerou a deterioração da segurança dos países e do Estado de Direito e expôs as fragilidades dos sistemas de saúde e da educação em África, de acordo com o IIAG que aponta como principais desafios dos governos o emprego, infraestruturas de transporte e energia.

Angola melhora



Quanto aos países de língua portuguesa, Angola subiu três lugares em relação ao relatório de 2020 e ocupa agora a 40a. posição, com sinais de progresso crescente.



O país continua a crescer nas categorias "Segurança e Estado de direito", "Participação, direitos e inclusão", "Bases para as oportunidades económicas" e "Desenvolvimento humano", mas ainda não dá sinais de melhorias na boa governança.



Entretanto, o IIAG conclui ter havido uma “uma melhoria em termos de transparência e responsabilização".

Guiné-Bissau e, trajectória negativa peocupante



Em sentido oposto, a Guiné-Bissau perdeu três posições e está no 44o. lugar, num grupo juntamente com o Burkina Faso, Essuatíni, Guiné-Conacri, Libéria, Madagáscar, Namíbia e Ruanda, que inverteram a tendência para uma trajetória negativa ou pararam completamente o progresso.



O país teve progressos relevantes nas categorias de "Participação, direitos e inclusão", "Segurança e Estado de Direito" e "Desenvolvimento humano", mas registou uma deterioração acentuada em "Bases para as oportunidades económicas".



Moçambique continua estagnado a meio da tabela, na 26a. posição, que também conseguiu em 2020.



O IIAG afirma que a insegurança relacionada com os ataques de grupos extremistas islâmicos em Cabo Delgado e a prevalência elevada de casamentos infantiis contribuem para o mau desempenho.



O melhor desempenho foi conseguido na categoria de “Desenvolvimento Humano”, com a tendência a abrandar em “Bases para as oportunidades económicas”.



O país tem visto alguma deterioração nas categorias de “Participação, direitos e inclusão” e “Segurança e Estado de direito”.



Por sua vez São Tomé e Príncipe, que ocupava a 12a. posição, subiu um lugar, 11o., embora a tendência de progresso esteja em desaceleração,nomeadamente na categoria “Desenolvimento Humano”.



O arquipélago teve melhorias significativas nas categorias de "Participação, direitos e inclusão", mas desceu nas categorias de "Bases para as oportunidades económicas" e "Segurança e Estado de direito".

Cabo Verde entre os cinco, mas a cair



Cabo Verde continua ser o único lusófono entres os cinco primeiros do índice, mas desceu neste ano para o quarto lugar, depois de ter ocupado a segunda posição em 2020.



O IIAG aponta que o país teve um declínio acentuado nos últimos cinco anos nas categorias de "Bases para as oportunidades económicas" e "Participação, direitos e inclusão", enquanto nas nas categorias de "Desenvolvimento humano" e "Segurança e Estado de direito" a deterioração, embora menos preocupante, é menor.



O IIAG mede anualmente a qualidade da governação em 54 países africanos através da compilação de dados estatísticos do ano anterior.



Nos primeiros cinco lugares da classificação geral estão Ilhas Maurícias, Seicheles, Tunísia, Cabo Verde e Botsuana.



Na cauda do índice, encontram-se República Centro Africana, Guiné-Equatorial, Eritreia, Somália e Sudão do Sul.