Ruanda: jornalista crítico do governo morre em acidente de trânsito

NAIROBI - John Williams Ntwali, de 44 anos, um dos poucos jornalistas do Ruanda que publicou histórias críticas ao governo, morreu, noticiou o seu jornal The Chronicles.

Segundo o jornal, a polícia comunicou-lhe que Williams morreu num acidente de trânsito na quarta-feira na capital Kigali.

Os activistas dos direitos humanos e jornalistas fora do Ruanda levantaram imediatamente questões sobre a narrativa oficial, observando como os críticos do governo do Presidente Paul Kagame têm sido repetidamente presos, ameaçados ou desapareceram .

O porta-voz da polícia ruandesa John Bosco Kabera e a porta-voz do governo Yolande Makolo não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

"Graves preocupações de que John Williams Ntwali - cujo canal no YouTube era uma luz sobre a tortura e outras violações dos direitos humanos no país - tenha sido assassinado", escreveu no Twitter, esta sexta-feira, Sonya Sceats, chefe executiva da instituição britânica Freedom From Torture.

O governo ruandês negou anteriormente as acusações de que mata os seus críticos ou comete abusos dos direitos humanos.

A reprimenda do Departamento de Estado

Em 2014, o Departamento de Estado dos EUA criticou o Ruanda por aquilo a que chamou uma "sucessão do que parecem ser assassinatos de exilados ruandeses proeminentes por motivos políticos".

Williams, que já tinha sido preso várias vezes, era editor no The Chronicles e também dirigia o canal YouTube Pax TV-IREME News.

Ele relatou sobre questões como a detenção de figuras da oposição, mortes de críticos proeminentes do governo e expulsões forçadas.

No ano passado, enquanto reportava sobre despejos, disse à Al Jazeera: "Estou concentrado na justiça, nos direitos humanos e na advocacia. E sei que ... os três são arriscados aqui no Ruanda". Mas eu estou empenhado".

"Aqueles que tentam falar, são presos - assediados, intimidados ou presos". Segundo, são forçados a fugir do seu país. Três, alguns deles desaparecem no ar. Ou mesmo, morrem".

A reprimenda do Departamento de Estado dos EUA em 2014 seguiu-se à morte em Joanesburgo do antigo chefe espião do Ruanda, que desde então se tinha tornado crítico de Kagame.

Em 2021, a figura da oposição Seif Bamporiki foi morta num aparente assalto na África do Sul, e o crítico governamental Cassien Ntamuhanga desapareceu depois de ter sido preso em Moçambique, onde tinha pedido asilo.

O governo do Ruanda tem negado sempre o seu envolvimento em todos esses casos.

Governo de Kagame exerce control apertado dos media

Os meios de comunicação social são rigorosamente controlados no Ruanda e os jornalistas críticos do Presidente Paul Kagame e do seu partido no poder foram presos, desapareceram ou apareceram mortos ao longo dos seus quase 30 anos no poder.

Os meios de comunicação social do país desempenharam um papel fulcral na luta contra o ódio racial até ao genocídio de 1994, que viu 800.000 tutsis, na sua maioria étnicos, serem mortos num massacre de 100 dias.

Repórteres sem Fronteiras (RSF), diz Kagame "explora a memória colectiva do genocídio do Ruanda" para justificar o seu controlo sobre os media.

O panorama dos media no Ruanda "é um dos mais pobres de África", com jornalistas assediados, vigiados e perseguidos pelo seu trabalho, diz RSF.

"Desde 1996, oito jornalistas foram mortos ou declarados desaparecidos, e 35 fugiram para o estrangeiro", diz RSF no seu sítio web.

Anjan Sundaram, que viveu no Ruanda e escreveu sobre a diminuição do espaço para os media no seu livro "Bad News: Últimos Jornalistas numa Ditadura", disse que Ntwali era um alvo.

"Ele estava numa lista de sucesso de repórteres ruandeses críticos do governo", escreveu Sundaram no Twitter.

A Human Rights Watch – que afirmou num relatório do ano passado que as autoridades estavam a ameaçar e a processar jornalistas ruandeses e YouTubers - apelou na sexta-feira a uma "investigação rápida e eficaz" sobre a morte, dizendo que Ntwali "junta-se a uma longa lista de pessoas que desafiaram o governo e morreram em circunstâncias suspeitas".

A 7 de Janeiro, Ntwali relatou no seu canal YouTube que dois professores tinham desaparecido durante mais de um ano após terem sido levados para interrogatório por agentes dos serviços secretos.

No ano passado, ele foi uma rara voz pública de oposição ao controverso plano britânico de enviar migrantes e requerentes de asilo para o Ruanda, descrevendo-o como "um acordo imoral" que violava os direitos humanos.

Os receios dos ruandeses em Moçambique

Em Setembro de 2021, como a VOA noticiou, cidadãos ruandeses refugiados em Maputo mostravam-se preocupados com o nível de insegurança a que diziam estar expostos, na sequência do que classificavam de ofensivas das autoridades de Kigali para os eliminar.

Os receios surgiram na sequência do assassinato de Revocant Karemangingo um empresário que desempenhava o cargo de vice-presidente da Associação dos Refugiados Ruandeses em Moçambique, que, segundo a agremiação, liderava a lista de alvos marcados para morrer.

A 23 de Maio, o jornalista ruandês, Ntamuhanga Cassien, exilado em Moçambique, desapareceu depois de ter sido levado por pessoas com uniforme da PRM e visto numa esquadra policial na Ilha de Inhaca.

Cassie fugira da prisão em Kigali, em 2017, onde cumpria uma pena de 25 anos, após ter sido condenado por crimes de conspiração contra o Governo e cumplicidade em acto terrorista, o que ele sempre negou.

Em Julho, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Moçambique anunciou em Julho estar a acompanhar o caso. Desde então desconhece-se oficialmente o que aconteceu ao jornalista.

