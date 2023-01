Cabo Verde: Aumenta percepção da corrupção e apoio à oficialização da língua materna

O inquérito Afrobarometro, divulgado nesta quarta-feira, 18, na cidade da Praia, em Cabo Verde, pela empresa Afrosondagem, revela que aumentou a percepção dos cidadãos em relação à corrupção, sendo a Polícia Nacional considerada a instituição mais corrupta do país.

O mesmo estudo conclui que a maioria dos cabo-verdianos quer o crioulo como língua oficial e como disciplina obrigatória nas escolas.

A Polícia Nacional (PN) é a instituição mais corrupta do país, segundo 25 por cento dos inquiridos, seguida da Assembleia Nacional com 24%.

“Nós focamos essencialmente sobre a questão da corrupção, temos um aumento considerável da percepção da corrupção da população em relação a todas instituições inquiridas”, destacou José Semedo, director da Afrosondagem, em declarações no lançamento do inquérito sobre a qualidade da democracia, condições económicas, corrupção e confiança nas instituições.

O levantamento, feito no verão 2022, considera que quando ao desempenho das instituições, 72% dos cabo-verdianos avaliam positivamente o Presidente da República, enquanto o primeiro-ministro foi avaliado positivamente por 60% da população e a Assembleia Nacional 47% dos votos favoráveis dos cidadãos.

As Forças Armadas continuam a ser a instituição que os cabo-verdianos mais confiam, com cerca de 70%, seguidas do Presidente da República, com 65%, líderes religiosos, 64%, e primeiro-ministro, com cerca de 60%.

Em relação ao desempenho do Governo no combate à corrupção dentro das instituições governamentais, os dados da Afrobarometro apontam que cerca de 43% dos inquiridos avaliam negativamente o Executivo nesta matéria.

Oficializar o crioulo

Noutro capítulo, o estudo revela que 72% dos cabo-verdianos apoiam o uso da língua materna como "meio oficial de instrução em todas as escolas de Cabo Verde" e 78% apoiam o crioulo como "disciplina obrigatória em todas as escolas" do país.

Entretanto, o número dos que concordam com a elevação do crioulo a "língua oficial como o português” é de 64 por cento.

A recolha de dados aconteceu entre 22 de Julho e 5 de Agosto de 2022, junto de 1.200 indivíduos adultos, com 18 anos e mais de idades.

A amostra é representativa a nível nacional e por meio de residência, contém uma margem de erro de aproximadamente 3% e um intervalo de confiança de 95%.