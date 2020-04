Angola, a necessidade do estado de emergência

Analistas justificam as razões que fundamentam a renovação do estado

de emergência em Angola. Para falar sobre o assunto, o

Presidente da CASA-CE, André Mendes de Carvalho, o analista político

Sérgio Calundungo, o sociólogo Garcia Mendes e os juristas Felisberto

António e Estevão Gomes.

Esta praticamente concluída a primeira etapa do estado de emergência

que, pela primeira vez, na história de Angola suspendeu parcialmente o

funcionamento normal das instituições e projecta um futuro de

incertezas, na vida dos angolanos que estão a digerir de forma

resistente a suspensão dos direitos.



Cumprir com as medidas estabelecidas pelo regulamento do estado de

emergência, está ser um martírio para a maioria da população, que olha

para esta realidade como sendo uma crise que se junta à difícil

conjuntura social e económica do pais.



Só assim se justifica a desobediência, que deixa as forças de defesa e

segurança, numa situação inconfortável. Ou seja estar diante das

ordens superiores e sob o risco de violar direitos fundamentais.



As autoridades têm feito vários apelos à população para ficar em casa,

mas a mensagem não tem tido impacto desejado, devido a vários

factores.



Em estrita observância da Constituição do pais, o Presidente João

Lourenço entendeu ser incontornável a declaração do estado de

emergência, na sequência do qual devem ser adoptadas na dimensão do

absolutamente necessário, as medidas que se julgarem pertinentes,

cujos efeitos devem cessar tão logo esteja reposta a normalidade e

sejam irreversivelmente afastadas as razões de facto e de direito, que

na presente conjuntura justificam a sua imposição.