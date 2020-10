Trump e Biden apresentam visões diferentes para a América no seu último debate

O presidente Donald Trump e o candidato Democrata à presidência Joe Biden ofereceram ontem ao eleitorado americano duas visões diferentes da América e das suas próprias personalidades num debate de hora e meia na Universidade de Belmont no estado do Tennessee.

Ao contrário do primeiro debate que foi marcado por constantes interrupções e insultos o debate de quinta-feira à noite moderado pela correspondente na Casa Branca da cadeia de televisão NBC Kristen Welker poucas interrupções teve e os dois candidatos obecederam às regras de deixarem o oponente falar .

Biden por várias vezes dirigindo-se directamente às câmaras de televisão disse que o que está em jogo nas eleições do próximo dia 3 de Novembro “é o carácter do país” enquanto Trump avisou os eleitores que a eleição de Biden irá destruir a economia dos Estados Unidos com um sistema de saúde socialista, impostos e um programa econlogico que, segundo disse, destruirá empresas e postos de trabalho.

“Vocês sabem quem eu sou e vocês conhecem o carácter dele. É o carácter desta nação que está no boletim de voto”, disse Biden

Coronavírus

Como seria de esperar Biden criticou o modo como o Presidente Donald Trump lidou com a pandemia do Coronavírus afirmando que “qualquer pessoa que é responsável por 220 mil mortes não deve continuar como presidente dos Estados Unidos”.

O Presidente Trump defendeu a sua política de insistir na reabetura económica do país afirmando que “a cura não pode serpior que a doença” , acusando Biden de se “esconder na sua cave”

O presidente acusou Biden de se ter oposto à sua política de impedir vôos da China quando a pandemia se iniciou lembrando que o antigo vice presidente o tinha acusado de xenofobia e racismo quando ele adoptou essa política

Rácismo na América

Abordando a situação racial no país o antigo vice presidente disse haver “racismo institucional na América’, mas admitiu que a situação racial tinha sempre vindo a melhorar mas “Trump pôs termo a isso”.

Trump, disse Biden, “deita combustível no fogo” dos problemas raciais.

Trump contra atacou recordando que quando Biden era congressista tinha apoiado uma lei extremamente dura sobre crimes envolvendo drogas que enviou milhares de africano-americanos para a cadeia

O Presidente defendeu durante o debate a sua politica para com as minorias raciais fazendo notar que antes da pandemia o nivel de desemprego entre essas minorias era o mais baixo da história e tinha sido ele quem tinha feito aprovar uma lei reformando o sistema penal americano.

“Sou a pessoa menos racista nesta sala e desde Abraham Lincoln nenhum presidente fez mais pela comunidade afro americana”, disse o presidente numa referênci ao presidente americna que pôs termo à escravatura durante o seu mandato.

Biden reconheceu que a anterior lei tinha sido um erro e prometeu lutar por novas leis descriminalizando ofensas por drogas.

Trump recordou que Biden é politico há mais de 40 anos foi vice presidente durante oito anos e que nada foi feito nesse sentido .

“Joe é um politicocomo todos os outros:fala muito e não faz nada”, disse Trump que voltou a repetir esta acusação durante o debate.

Uma das perguntas versou um aumento do salário minimo nacional para 15 dólares à horas como proposto por Biden algo que Trump disse deve ser de responsabilidade de cada estado.

“Mississipi ou Alabama são diferentes de Nova Yorque”, disse Trump

Corrupção

Trump e Biden acusaram-se mutuamente de corrupção com o antigo vice presidente a fazer notar que o presidente continua a recusar-se a revelar os seus documentos de impostosenquanto Trump acusou Biden de ter usufruído de dinheiiro que o seu filho Hunter angariou depois de ter sido nomeado para a comissão de direcção de uma companhia de gaz na Ucrânia e envolviment de negoóios na China.

Trump acusou directamente Biden de ter recebido 3,5 milhões de dólares da esposa do presidente da câmara de Moscovo, algo que o vice presidene negou.

“Estas eleições não são sobre a minha família ou a família dele são sobre a vosa família”, disse Biden dirigindo se diretamente às câmaras de televisão.

Política externa

A pergunta sobre politica externa levou os candidatos a concentrarem-senas relações com a Coreia do Norte, China e Rússia com Joe Biden a acusar o presidente de “abraçar bandidos e repudiar os nossos aliados”.

Trump defendeu as suas relações com a Coreia do Norte afirmando que a sua politica de diálogo tinha evitado uma guerra nuclear e acusando o antigo presidente Barack Obama e Joe Biden de nada terem feito para tentar dialogar com a Coreia do Note.

“Fala muito e não faz nada”, repetiu Trump que disse também que tinha forçado a China a pagar pelas vantagens desleais que tinha usufruido e de ter imposto sanções à Rússia.

“Omeu govenro forneceu à Ucrânia armas anti tanques enquanto Joe Biden e Barack Obama forceramlhes almofadas e lençóis”, disse Trump.

Impacto

O impacto do debate desta noite só será avaliado nos próximos dias mas a julgar pelo desenrolar desta campanha em que as mudanças nas sondagens têm sido poucas não deverá ser grande.

Analilstas consideraram antes do debate que com vantgagem nas sondagens Biden tinha uma missão mais fácil, a de não cometer erros e repetir as suas políticas jà anteriormente conhecidas.

Biden foi visto a certo ponto do debate a olharpara o relógio durante alguns segundos, algo que há vários anos atrás foi inerpretado como um sinal de fraqueza dado pelo então presidente George H Bush num debate com Bill Clinton em 1992.

Para Donald Trump o debate dehoje tinha que servir para dar uma razão a eleitores independentes para não votarem por Biden.

As próximas sondagens deverão indicar se teve ou não sucesso