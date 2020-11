Tânia Tomé quer transformar o mundo criando líderes

A economista, palestrante motivacional, empreendedora e autora Tânia Tomé está a prepararar-se para lançar os livros "Conversas com a Sombra 2.0" e "Succenergy" (terceira edição) no dia 11 de novembro.

Em entrevista à Voz da América, ela contou que "Conversas com a Sombra," publicado pela editora Chiado, é um romance que retrata o Eu interior e as conversas que devemos ter com ele para nos descobrirmos como indivíduo. Já Succenergy é um livro de desenvolvimento pessoal, com técnicas e príncipios que ajudam a ativar o sucesso dentro da pessoa. Os livros estarão disponíveis em lojas virtuais e também em livrarias do Brasil e Portugal.

Tomé tem viajado pelo mundo dando palestras e capacitações, com destaque para países como Uganda, Ruanda, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e EUA.

Dentro de algumas semanas, ela irá dividir o palco com Brian Tracy e Dede Momodou no evento "Treinamento em Liderança e Perfomance," que decorrerá nos dias 10 e 11 de dezembro.

"É a primeira vez que um evento dessa envergadura chega com a participação de uma Palop. E queremos estender o acesso para que todos no mundo em português tenham acesso ao treinamento.

Sucesso

Em 2018, Tânia Tomé foi considerada pelo Mipad New York uma das 100 personalidades mais influentes do mundo, com origem africana e com menos de 40 anos. A empresária também já recebeu prêmios nacionais e internacionais, como o diploma de honra da Presidência de Moçambique e o Prêmio acadêmico de mérito de Portugal-África pelo antigo presidente de Portugal, Mário Soares. Foi distinguida pelo então presidente americano Barack Obama como jovem líder africana pelo programa Yali (Young African Leaders Initiative).

"Eu fielmente acredito que todos nós temos o sucesso dentro de nós e infelizmente não aprendemos regras e princípios de como fazer uma gestão adequada da nossa energia para termos motivação suficiente para lutar pelos nossos sonhos até vencermos, explicou a autora do livro "Succenergy".

Tomé disse que sempre teve conciência de aonde ela queria chegar e o que queria ser. "Precisamos ser fortes para continuar. Os desafios estão lá para nós superarmos". E acrescentou: "Eu tenho um slogan. Para os piores desafios os melhores voos. É so no desafio que nós aprendemos a nossa potencialidade".

Racismo e preconceito

Tânia Tomé contou que sofreu com o racismo e o preconceito quando estudava em Portugal. Embora ela fosse uma das melhores estudantes da turma e a primeira a responder às perguntas dos professores, ela tinha que ouvir de um professor de filosofia que "até a Tânia consegue responder a esta pergunta".

"Esta forma de falar já tem um preconceito, já tem racismo, mesmo que não seja com maldade".

Tomé também contou que passou por situações constrangedoras, como ver pessoas se afastando dela no autocarro, ou ser paquerada enquanto está tentando vender um produto de qualidade.

Mas como a Tânia Tomé luta contra o preconceito, o racismo e o desrespeito? Desenvolvendo o seu músculo de defesa.

"Tenho um aspecto dentro da minha filosofia de vida e da filosofia de vida do "Succenergy" em que eu tento não me vitimizar com as situações que eu encaro dentro dos diversos contextos. Sempre me habituei a entrar pelo lado positivo, a perceber o contexto e a tentar lutar de outras maneiras".

E concluiu: "A maneira de vencer é mostrar que somos capazes e investir no conhecimento e na educação".