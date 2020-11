Jovem cria canal no YouTube para divulgar informações sobre a África

Em 2014, o bolseiro angolano Esmael Gabriel foi estudar ciências contábeis no sul do Brasil, região povoada por imigrantes europeus, sobretudo italianos, alemães e poloneses. Três anos depois, ele criou uma conta no Instagram chamada "África do Jeito que Nunca Viu". A curiosidade dos brasileiros com relação à África motivou Esmael a criar um canal no YouTube com o mesmo nome, logo após a conclusão dos seus estudos em dezembro do ano passado.

"Percebi que ficava limitado nas postagens, simplesmente publicando foto e vídeo. África era muito mais do que aquilo".

Os primeiros vídeos produzidos pelo influenciador digital foram para tirar dúvidas de amigos. Hoje com uma agenda bem planeada Esmael pública três vídeos por semana abordando os mais diversos temas, como economia, infraestrutura, história, entre outros. Nesta semana, o público vai poder conferir um vídeo sobre turismo safari e um outro sobre os museus mais famosos do continente africano.

Perguntado sobre os erros mais comuns que os brasileiros de Criciúma, Santa Catarina, cometem sobre o continente africano, o influenciador digital contou que tem dois: a ideia de que todos os estrangeiros negros vêm do mesmo lugar e que o Haiti faz parte da África. Esmael já até participou de programas de rádio e televisão para esclarecer as dúvidas da população.

Esmael revelou que tinha planos de visitar as escolas da região para fazer um trabalho de socializacão e consciencialização sobre a África, mas devido a pandemia do coronavírus tudo está atrasado.

Site de notícias

Esmael Gabriel lançou em agosto deste ano o site de notícias diárias sobre o continente "África do Jeito que Nunca Viu". O foco é partilhar notícias positivas e expandir o conhecimento.

"Nós pegamos as notícias mais relevantes dos portais e colocamos no site dando o crédito".