Roley vai lançar álbum "Pensamentos" no dia 31 de outubro

Foram 11 meses de espera, mas agora os fãs do rapper e compositor Roley vão poder conferir a nova obra do artista no final do mês de outubro. O lançamento será no Beer Garden, em Maputo, das 11h às 14h.

O álbum "Pensamentos," que conta com 12 faixas musicais e dois bônus, está recheado de partipações especiais, como Azagaia, Mark Exodus, Ellputo, Laylizzy, entre muitos outros.

Em entrevista à Voz da América, Roley disse que os fãs vão se surpreender e gostar muito das músicas. "É um trabalho de responsabilidade" e que mostra a maturidade do rapper.

"Na Boa" é uma das faixas musicais que está no novo álbum.

Outra música que faz parte do álbum é "Distância"

Roley contou que tem trabalhado sem parar desde que a pandemia do coronavírus começou e revelou que já tem um EP prontinho. No entanto, o foco agora é no álbum "Pensamentos," terceira obra da sua carreira.