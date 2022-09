Steve Bannon entrega-se em tribunal de Nova Iorque no caso de donativos para o Muro

O antigo aliado de longa data do Presidente Donald Trump, Steve Bannon, rendeu-se na quinta-feira para enfrentar novas acusações de ter enganado doadores que deram dinheiro para construir um muro na fronteira entre os EUA e o México.

Bannon, 68 anos, chegou ao gabinete do procurador distrital de Manhattan pouco depois das 9 da manhã de quinta-feira. Reconhecera, numa declaração de terça-feira, que seria acusado em breve.

Bannon disse anteriormente que o Procurador Alvin Bragg "decidiu agora prosseguir com acusações falsas contra mim 60 dias antes das eleições intercalares", acusando o Procurador Democrático de o ter como alvo porque Bannon e o seu programa de rádio são populares entre os apoiantes republicanos de Trump.

Bannon disse que os procuradores federais "fizeram exactamente a mesma coisa em Agosto de 2020 para tentarem tirar-me das eleições", referindo-se à sua detenção meses antes de Trump perder a reeleição. "Isto não é mais do que uma arma política partidária do sistema de justiça criminal".

Bragg e a Procuradora Geral de Nova Iorque, Letitia James, vão dar uma conferência de imprensa hoje para anunciar as acusações contra Bannon.

Agentes federais retiraram Bannon de um iate de luxo ao largo da costa do Connecticut e prenderam-no sob acusações de ter embolsado mais de 1 milhão de dólares em donativos para a construção do muro. Os procuradores alegaram que milhares de investidores foram enganados a pensar que todas as suas doações iriam para o projecto do muro da fronteira, embora Bannon tenha pago um salário a um funcionário de campanha e despesas pessoais a si próprio.

Embora o muro proposto por Bannon fosse construído na fronteira sul dos Estados Unidos, a mais de 1.000 milhas da Grande Maçã, os promotores de justiça de Manhattan têm jurisdição para perseguir as acusações contra Bannon porque alguns doadores viveram em Nova Iorque.

O gabinete do procurador-geral também está envolvido no caso criminal do estado contra Bannon.

Bannon, que se tinha declarado inocente das acusações federais, foi retirado do caso federal quando Trump o perdoou no dia que saiu da Casa Branca.

Dois outros homens envolvidos no projecto "Nós construímos o Muro" declararam-se culpados em Abril. Deveriam ser condenados esta semana, mas a decisão foi adiada para Dezembro.

O julgamento de um terceiro arguido terminou em Junho, após os jurados terem dito que não podiam chegar a um veredicto unânime.

Num outro caso não abrangido pelo perdão de Trump, Bannon foi condenado em Julho por desrespeito a uma intimação da comissão da Câmara do Congresso que investiga a insurreição de 6 de Janeiro no Capitólio dos Estados Unidos.

Está prevista a sua condenação em Outubro e enfrenta até dois anos na prisão federal.