Câmara dos Representantes aprova moção de desacato contra antigo conselheiro de Donald Trump

A Câmara dos Representantes dos EUA votou nesta quinta-feira, 21, uma moção de desacato contra Steve Bannon, ex-conselheiro e ex-director de camanha do antigo Presidente Donald Trump, por se ter negado a cumprir um mandado da Câmara para depor sobre a invasão do Capitólio no dia 6 de Janeiro.

A moção foi aprovada por 229 votos a 202, com o apoio de alguns parlamentares republicanos.

O Ministério da Justiça vai decidir agora se acusa Bannon e, nesse caso, se condenado pode cumprir uma pena que varia de um mês a um ano de prisão.



Steve Bannon, um dos mais próximos de Trump e um dos seus ideólogos, está no centro das atenções pelo papel que pode ter tido na organização do ataque e sua eventual coordenação com Trump e a Casa Branca.



"O senhor Bannon está sozinho ao desafiar a Câmara e não vamos tolerá-lo", disse o presidente da comissão que investiga a invasão, o democrata representante do Mississípi, Bennie Thompson.

O parlamentar democrata Jamie Raskin lembrou que “na América, quando você é intimado, você aparece, não pode ignorar uma intimação".

Entretanto, o republicano Jim Banks, que se opôs à moção de desacato, afirmou que os membros do comité estão a "abusar do seu poder para colocar [Bannon] na prisão" e acusou o painel de conduzir "uma investigação fraudulenta".