Painel do Congresso lança conclusões sobre o ataque de 2021 ao Capitólio

Painel da Câmara dos Representantes planeia múltiplas audiência sobre os esforços de Donald Trump de inverter a perda da reeleição em 2020 e o caos do ano passado com o ataque ao Capitólio.

Uma comissão do Congresso dos EUA que investigava o ataque de 6 de Janeiro de 2021 ao Capitólio realizou a sua primeira audiência pública na quinta-feira à noite, com membros atribuindo as culpas ao antigo Presidente Donald Trump por instigar aquilo a que chamaram uma tentativa de golpe sem precedentes. Painel da Câmara dos Representantes planeia múltiplas audiência sobre os esforços de Donald Trump de inverter a perda da reeleição em 2020 e o caos do ano passado com o taque ao Capitólio.

A audiência televisiva de duas horas, a primeira de uma série de sete agendadas para o mês, seguiu-se a uma ampla investigação sobre o ataque dos apoiantes de Trump depois dele ter perdido as eleições presidenciais de 2020 para o Presidente Joe Biden.

Embora os principais detalhes das conclusões do comité tenham sido divulgados nos últimos meses, os membros utilizaram a audiência para oferecer o que o presidente do painel, o Representante Bennie Thompson, chamou de "uma verdadeira contabilidade do que aconteceu e do que levou ao ataque".

O ataque, disse Thompson durante as observações iniciais, foi "o culminar de uma tentativa de golpe".

A violência resultou de uma "conspiração generalizada e multifacetada com o objectivo de derrubar as eleições" e Trump estava no centro da trama, disse Thompson.

"E finalmente, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, incitou uma multidão de inimigos domésticos da Constituição a marchar até ao Capitólio e subverter a democracia americana", disse ele.

Um ataque sem precedents na história dos EUA

O ataque de 6 de Janeiro seguiu-se a um discurso proferido por Trump no início desse dia, numa cerimónia perto da Casa Branca, onde instou milhares dos seus apoiantes a marchar sobre o Capitólio e "lutar " arduamente.

Enquanto membros do Congresso se reuniam no interior do Capitólio para um ritual quadrienal de certificação dos resultados das eleições presidenciais, neste caso, a vitória de Biden sobre Trump, mais de 2.000 apoiantes de Trump irromperam pelo edifício para impedir o processo.

O então Vice-Presidente Mike Pence, que presidia à sessão, e membros do Congresso foram evacuados para um local seguro e só regressaram mais tarde nessa noite para completar a certificação dos votos eleitorais.

Sete pessoas, incluindo um polícia, morreram em resultado do ataque, de acordo com um relatório do Senado bipartidário, e mais de 150 polícias foram feridos.

O ataque foi um acontecimento sem precedentes na história americana.

Incentivados por Trump, os desordeiros procuraram impedir a transferência pacífica do poder, "um precedente que se manteve durante 220 anos", disse Thompson.

O discurso de Trump e a violência que se seguiu levaram ao seu segundo impeachment, pouco antes de ele deixar o cargo, fazendo dele o único presidente americano a ser impugnado duas vezes.

Trump foi poupado ao afastamento do cargo quando a maioria dos senadores republicanos votaram contra a sua condenação.

Vários adjuntos de Trump não acreditavam nas alegaçōes de fraude

A vice-presidente do painel, a representante republicana Liz Cheney, disse que Trump procurou anular as eleições alegando fraude, apesar dos seus conselheiros lhe terem dito que tinha perdido o voto.

Em videoclipes transmitidos durante a audiência, vários antigos assistentes de Trump afirmaram não acreditar nas alegações do ex-presidente de fraude eleitoral.

O antigo Procurador-Geral Bill Barr recordou ter dito a Trump após as eleições que achava que a sua alegação de fraude era "treta". A filha de Trump, Ivanka, disse que aceitava a avaliação de Barr.

No entanto, Trump tentou incansavelmente levar o Departamento de Justiça a declarar fraude eleitoral, recrutando um funcionário para redigir uma carta aos estados declarando que o departamento tinha "identificado preocupações significativas que podem ter tido impacto no resultado das eleições".

Quando os desordeiros desceram ao Capitólio, em vez de condenar a violência, Trump "justificou-a", disse Cheney.

"O Presidente Trump convocou a multidão, reuniu a multidão e acendeu a chama deste ataque", disse Cheney.

Citando o testemunho de um antigo funcionário da administração Trump, Cheney disse quando Trump foi informado em 6 de Janeiro que os seus apoiantes fora do Capitólio estavam a cantar para enforcar Mike Pence, o antigo presidente disse: "Talvez os nossos apoiantes tenham a ideia certa. Mike Pence merece-a".

Mais de mil testemunhas, mais de 140 mil documentos

Prevendo as restantes audiências públicas da comissão, Cheney disse que a próxima sessão, marcada para segunda-feira, se centrará nas alegações de Trump de fraude eleitoral, apesar de saber que tinha perdido a reeleição.

A comissão de nove membros da Câmara, composta por sete democratas e dois republicanos, foi criada pela Presidente da Câmara Nancy Pelosi em Julho passado, depois de os republicanos do Senado terem bloqueado uma acção para criar uma comissão bipartidária e independente para investigar o motim do Capitólio.

Membros da comissão e funcionários entrevistaram mais de 1.000 testemunhas, reveram mais de 140.000 documentos, e emitiram quase 100 intimações para depoimentos e documentos.

Muitos na órbita de Trump, incluindo o filho Donald Trump Jr., a filha Ivanka Trump, e o genro Jared Kushner, testemunharam perante a comissão.

Outros, porém, recusaram-se a responder a perguntas, e pelo menos dois - o antigo conselheiro comercial de Trump Peter Navarro e o antigo estratega da Casa Branca Stephen Bannon - foram acusados de desrespeito pelo Congresso por se recusarem a cooperar com os investigadores.

Os republicanos atacaram repetidamente a investigação da comissão como uma caça às bruxas partidária destinada a minar as perspectivas de Trump como candidato presidencial em 2024.

"É o comité mais político e menos legítimo da história americana. Tem usado intimações do Congresso para atacar republicanos, violar o devido processo, e infringir o discurso político de cidadãos privados", disse o Líder da Casa Minoritária Kevin McCarthy.

A audiência começou com declarações de abertura de Thompson e Cheney, seguidas de clips de depoimentos de vários antigos assistentes do Trump, um vídeo do ataque e depoimentos de duas testemunhas ao vivo -- a agente da Polícia do Capitólio dos EUA Caroline Edwards, que foi ferida durante o motim, e o documentarista britânico Nick Quested, que filmou a organização de extrema-direita, os Proud Boys.

Membros dos "Proud Boys and the Oath Keepers", uma milícia anti-governamental, foram acusados de conspiração sediciosa como parte da investigação em curso do Departamento de Justiça sobre o motim no Capitólio.

O departamento estima que entre 2.000 e 2.500 pessoas entraram no Capitólio a 6 de Janeiro, e o Procurador-Geral Merrick Garland prometeu responsabilizar todos os envolvidos no ataque.

Até à data, mais de 840 pessoas foram presas em ligação com o ataque de 6 de Janeiro, com cerca de 305 a confessarem-se culpadas, na sua maioria por delitos menores, disse o Departamento de Justiça na quarta-feira.

Numa declaração, o Departamento de Justiça afirmou que a sua "determinação em responsabilizar aqueles que cometeram crimes em 6 de Janeiro de 2021, não diminuiu, nem diminuirá".

Jordan Strauss, um antigo funcionário do Departamento de Justiça e da Casa Branca, chamou à audiência de quinta-feira à noite "uma declaração de abertura num caso de conspiração criminosa complexo e disperso".

"Em termos de escala, a dimensão e âmbito desta investigação é sem precedentes", disse Strauss, um colega do Instituto Kroll. "A comissão acrescentou cor nunca antes vista, e uma linha temporal que era poderosa e só possível com o benefício de uma visão a posteriori e de um estudo atento".

Para além da investigação criminal dos desordeiros, o departamento terá intensificado a sua investigação dos esforços dos agentes políticos e legisladores do Estado para inverter os resultados das eleições de 2020.

Isto não impediu os políticos da esquerda de acusarem o Departamento de Justiça de "falhar" no lançamento de uma investigação criminal sobre o papel de Trump no ataque de 6 de Janeiro.

Garland disse que os procuradores "seguirão os factos para onde quer que conduzam".