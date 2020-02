Senado dos EUA absolve Trump de ambas acusações de impugnação

O Senado dos EUA previsivelmente absolveu o presidente Trump, nesta quarta-feira, 5, das acusações de que ele pressionou a Ucrânia por favores políticos - com um único republicano, o senador Mitt Romney, votando contra.

Os democratas não conseguiram obter os 67 votos necessários para condenar o presidente por abuso de poder, a primeira acusação; seguida por uma segunda, por obstrução do Congresso.

O julgamento do processo de impugnação de Trump foi o terceiro contra um presidente na história do país de mais de séculos, com o mesmo resultado provável, a absolvição após um julgamento no Senado. Andrew Johnson, em meados do século XIX, e Bill Clinton, duas décadas atrás, foram exonerados e permaneceram no cargo para concluir os seus mandatos.

Trump é o primeiro presidente absolvido que irá concorrer para a sua reeleição ao cargo de presidente, em Novembro deste ano.

O presidente não mencionou a impugnação no seu discurso sobre o Estado da União, na noite de terça-feira, 4. Mas ridicularizou o processo como uma "caça às bruxas" e disse que não fez nada de errado.

Os artigos da impugnação acusavam Trump de abusar do seu poder, pedindo ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy que iniciasse as investigações Biden, enquanto retinha 391 milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia, que Kiev queria para combater os separatistas pró-russos.