Senado aprova lei que mantém Governo americano em funcionamento

O Senado dos Estados Unidos aprovou na noite deste sábado, 30, um projeto de lei que permite manter o Governo em funcionamento, pelo menos até 17 de Novembro, duas horas antes do prazo esgotar.

O documento foi enviado ao Presidente Joe Biden para assinatura por volta das 23 horas.



O projeto de lei, aprovado por 88 votos contra 9, inclui 16 mil milhões de dólares em ajuda para desastres solicitados por Biden, mas não contempla mais ajuda à Ucrânia.

“Evitamos uma paralisação”, disse o líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, em comunicado após a votação, acrescentando que "o bipartidarismo, que tem sido a marca registada do Senado, prevaleceu e o povo americano pode respirar aliviado”.



Se o projeto não tivesse sido aprovado pelo Congresso e assinado pelo Presidente até a meia-noite deste sábado, o Governo federal teria de suspender a grande maioria das suas atividades e funções e quatro milhões de militares e funcionários públicos ficariam sem salários, embora serviços essenciais, como o controlo do tráfego aéreo e os pontos oficiais de entrada nas fronteiras, continuariam abertos mas com limitações.

A reviravolta abrupta dos acontecimentos começou a meio da tarde deste sábado, quando o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, mudou de tática e apresentou o projeto de lei de financiamento ao qual os membros da linha dura da sua bancada republicana se opuseram anteriormente e que tinha sido proposto pelos líderes do Senado.



O projeto foi aprovado por 335 votos contra 91.



Depois da aprovação da lei na Câmara, o líder dos democratas na Hakeem Jeffries, disse aos jornalistas que “os republicanos extremistas do MAGA (apoiantes do antigo Presidente Donald Trump) perderam, o povo americano ganhou”.

Por seu lado, a representante republicana Lauren Boebert lamentou a derrota e disse que “devíamos ter forçado o Senado a aprovar os quatro projetos de lei de dotações que a Câmara aprovou".

Racha nos republicanos



A disputa em torno do orçamento aumentou ainda mais as feridas dentro do Partido Republicano na Câmara com o grupo radical de direita a ameaçar desafiar a liderança de Kevin McCarthy, que também já reagiu: “Se alguém quiser me remover porque quero ser o adulto na sala, vá em frente e tente, mas acho que este país é importante demais".



Nos últimos 10 anos, houve quatro paralisações do Governo, que nunca foram além de dois dias.

A mais longa ocorreu durante a Administração do antigo Presidente Donald Trump, 35 dias, enquanto ele insistia, sem sucesso, em pedir o financiamento para construir um muro ao longo da fronteira entre os EUA e o México.

Até 17 de novembro o Congresso terá de aprovar uma proposta para o ano fiscal que começa neste domingo, 1 de outubro.