À beira da paralisação do governo, o Senado tenta aprovar o financiamento, mas já é quase tarde demais

Os Estados Unidos estão à beira de uma paralisação do governo federal, depois de os republicanos de extrema-direita no Congresso terem rejeitado um esforço de longo prazo para manter os escritórios abertos, enquanto lutam por cortes acentuados nas despesas e medidas rigorosas de segurança nas fronteiras que os democratas e a Casa Branca dizem ser demasiado extremas.



Se não houver acordo até à meia-noite de sábado, os trabalhadores federais terão de pagar licenças, mais de 2 milhões de militares no ativo e na reserva trabalharão sem remuneração e os programas e serviços de que os americanos dependem de costa a costa começarão a sofrer interrupções.



O Senado terá uma rara sessão no sábado para avançar com o seu próprio pacote bipartidário, que é apoiado por democratas e republicanos e que financiaria o governo a curto prazo, até 17 de novembro.

Mas mesmo que o Senado se apresse a terminar o seu trabalho este fim de semana para aprovar o projeto de lei, que também inclui dinheiro para a ajuda à Ucrânia e para a assistência a catástrofes nos EUA, não evitará um encerramento quase certo no meio do caos na Câmara. Na sexta-feira, uma revolta maciça da extrema-direita fez com que o último plano do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, caísse por terra.



"O Congresso tem apenas uma opção para evitar uma paralisação - o bipartidarismo", disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, D-N.Y.



O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, do Kentucky, fez eco do sentimento, avisando os seus próprios colegas de extrema-direita de que não há nada a ganhar com o encerramento do governo federal.

"Esta situação coloca dificuldades desnecessárias ao povo americano, bem como aos homens e mulheres corajosos que nos mantêm seguros", afirmou McConnell.

O governo federal está a dirigir-se diretamente para uma paralisação que representa uma grave incerteza para os trabalhadores federais em todos os estados da América e para as pessoas que deles dependem - desde os militares aos agentes de controlo das fronteiras, passando pelos funcionários administrativos, cientistas e outros.



As famílias que dependem do Head Start para as crianças, dos subsídios de alimentação e de inúmeros outros programas, grandes e pequenos, estão a enfrentar potenciais interrupções ou encerramentos totais.

Nos aeroportos, espera-se que os funcionários da Administração de Segurança dos Transportes e os controladores de tráfego aéreo trabalhem sem remuneração, mas os viajantes poderão enfrentar atrasos na atualização dos seus passaportes americanos ou outros documentos de viagem.



O Congresso não tem conseguido financiar as agências federais ou aprovar uma lei temporária a tempo de manter os escritórios abertos para o início do novo ano orçamental no domingo, em grande parte porque McCarthy, R-Calif, tem enfrentado uma resistência insuperável dos republicanos de direita que se recusam a gerir o governo como de costume.



O último plano de McCarthy para manter o governo federal temporariamente aberto caiu de forma dramática na sexta-feira, quando uma fação robusta de 21 resistentes de direita se opôs ao pacote, apesar dos cortes acentuados de gastos de quase 30% para muitas agências e disposições severas de segurança nas fronteiras, chamando-o de insuficiente.



A Casa Branca e os democratas rejeitaram a abordagem republicana por considerá-la demasiado extrema. Os democratas votaram contra.



O fracasso do projeto de lei da Câmara um dia antes do prazo de sábado para financiar o governo deixa poucas opções para evitar um encerramento.



"Ainda não é o fim; tenho outras ideias", disse McCarthy aos jornalistas.