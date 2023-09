Republicanos mais à direita chumbam projeto para manter Governo em funcionamento

Vinte e um legisladores republicanos chumbaram a proposta do presidente da Câmara did Representantes, o também republicano Kevin McCarthy, que pretendia evitar o encerramento do Governo federal a partir de domingo, 1.

A proposta foi chumbada (198-232) nesta sexta-feira, 29.

O líder do grupo mais à direita dos republicanos, Matt Gaetz, um forte apoiante do antigo Presidente Donald Trump, congratulou-se com a vitória e deu a entender não importar que o Governo deixe de funcionar se a Câmara não aprovar os 12 projetos de lei de dotações, com cortes drásticos nos gastos, e depois negoceie o financiamento com o Senado controlado pelos Democratas.

Os republicanos moderados atacaram com fúria os da extrema direita e acusaram Gaetz de fomentar o caos para derrubar McCarthy.



“Infelizmente, um punhado de pessoas, e em particular um partido de um só, Matt Gaetz, optou por colocar a sua própria agenda, a sua própria agenda pessoal, acima de tudo”, disse o republicano Mike Lawler, quem acusou Gates de “não ser um republicano conservador, é um charlatão”.

Mais tarde, Gaetz escreveu na plataforma X para Lawler: "Outros 20 republicanos votaram comigo. Seja melhor,Mike!"

Kevin McCarthy convocou os republicanos para uma reunião especial a portas fechadas a meio da tarde para tentar evitar o encerramento das atividades do Governo.