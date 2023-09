EUA: Senado avança para evitar a paralisação do Governo, na Câmara processo está parado

O Senado dos Estados Unidos decidiu avançar com uma proposta bipartidária para evitar a paralisação do Governo, por falta de fundos a partir do dia 1 de outubro, mas o presidente da Câmara dos Repreentantes, Kevin McCarthy, diz que tudo voltou à estaca zero.

McCarthy voltou a pedir aos seus colegas de partido da extrema direita que aprovem a sua proposta da Câmara para manter o Governo em funcionamento.



Numa reunião a portas-fechadas nesta quarta-feira, ele pediu aos republicanos que trabalhem em conjunto e propos uma votação em jeito de teste na sexta-feira, 29, um dia antes do prazo limite para que o orçamento seja aprovado, de uma proposta de lei.

A iniciativa prevê um corte nos gastos federais em 8% de muitas agências e reforço da segurança nas fronteiras, mas já foi rejeitada pelo Presidente Joe Biden, pelos democratas e pelos republicanos da extrema direita.



“Quero resolver o problema”, repetiu McCarthy aos repórteres hoje.



Questionado sobre como pretende aprovar a lei, McCarthy deu poucas respostas.

No entanto, ele rejeitou categoricamente o projeto de lei bipartidário do Senado, que financiaria o Governo até 17 de novembro, com mais 6 mil milhões de dólares para a Ucrânia e 6 mil milhões de dólares em ajuda humanitária nos EUA, enquanto as negociações continuam.



O Congresso está numa encruzilhada dias antes de uma paralisação federal que, a acontecer, suspenderá o pagamento de milhões de funcionários federais e militares, fechará muitos escritórios federais e deixará em apuros os americanos que dependem do Governo.



À medida que o Senado avança de forma bipartidária, McCarthy exige que Biden se reúna para discutir medidas de segurança nas fronteiras.



Do outro lado do Capitólio, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse que a extrema direita “parece exultar em paralisar o Governo”.

“Um encerramento imprudente não servirá para nada”, sublinhou



Por seu lado, o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, que raramente concordava com o líder democrata, instou os seus colegas da Câmara a considerarem a abordagem provisória do Senado que mantém o financiamento nos níveis atuais, juntamente com o reforço do dinheiro para a ajuda humanitária à Ucrânia e aos EUA, e a abandonarem a estratégia de encerramento.



“Podemos adotar a abordagem padrão e financiar o Governo durante seis semanas ao ritmo atual de operações ou podemos parar o Governo em troca de zero progresso significativo na política”, disse McConnell.



Ele acrescentou que também quer reduzir os “gastos imprudentes dos democratas” e aumentar a segurança nas fronteiras, mas destacou que “estas importantes discussões não poderão progredir” se o Governo deixar de funcionar.



Caso não houver acordo, o Governo deixará de funcionar em grande parte e paralisará as suas atividades a 1 de outubro.