Rússia: Líder mercenário Prigozhin confirmado morto em acidente de avião

Os investigadores russos disseram no domingo, 27, que os testes genéticos e forenses mostraram que Yevgeny Prigozhin, o chefe dos combatentes mercenários Wagner na Ucrânia, estava entre as dez pessoas mortas num acidente de avião na semana passada na Rússia.



Segundo a agência russa de aviação, os testes confirmaram que a lista de nomes das pessoas a bordo do avião, publicada anteriormente, estava correta e que Prigozhin, os seus dois principais tenentes, Dmitry Utkin, e o chefe da logística da Wagner, Valery Chekalov, estavam entre as dez vítimas.



Surgiram muitas questões na plataforma de chat Telegram, em canais pró-Wagner, sobre se Prigozhin - que era conhecido por tomar várias precauções de segurança em antecipação a um possível atentado contra a sua vida - estava de fato no voo.



O jato privado em que viajavam, de Moscovo para São Petersburgo, caiu e despenhou-se num campo, na quarta-feira, na região de Tyer, a noroeste de Moscovo, com imagens de vídeo a mostrarem chamas intensas nos destroços.



As autoridades ainda não disseram o que causou o acidente. A Rússia afirma ser "uma mentira absoluta" que o Presidente russo, Vladimir Putin, tenha ordenado a morte de Prigozhin como castigo por este ter liderado o motim de 23 e 24 de junho e a curta marcha das tropas wagnerianas para fora da Ucrânia e em direção a Moscovo - antes de a cancelar.