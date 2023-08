Última Hora: Avião despenha-se na Rússia, autoridades dizem que Prigozhin era um dos passageiros

Segundo a Associated Press, as autoridades russas afirmam que o líder do grupo mercenário, Wagner, Yevgeny Prigozhin, fazia parte da lista de passageiros do jato executivo que se despenhou na Rússia, matando 10 pessoas.

De acordo com a TASS, a agencia de notícias russa, a Agência Federal para o Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) iniciou uma investigação sobre a queda do avião da Embraer que ocorreu na região de Tver nesta quarta-feira, 23, informou a agência no seu comunicado, acrescentando que o nome Yevgeny Prigozhin foi incluído na lista de passageiros do voo acidentado.



"Foi iniciada uma investigação sobre o acidente com o avião da Embraer que ocorreu esta noite na região de Tver. De acordo com a lista de passageiros, o nome e o apelido de Yevgeny Prigozhin foram incluídos nesta lista", observou a agência.

O grupo Wagner não confirmou, no entanto, a morte do seu líder.

Yevgeny Prigozhin é um empresário conhecido como “Chef de Putin” por causa dos contratos ganhos de catering (serviço de comida e bebida) do Kremlin pela sua empresa Concord.

Em 2014 ele criou o Wagner Group para apoiar o envolvimento militar da Rússia na região de Donbass, na Ucrânia.

A ação do grupo Wagner expandiu-se entretanto a outras partes do globo, como a Síria, Líbia, a República Centro-Africana e Moçambique.

Dois meses atrás, em 23 de junho, o líder mercenário rebelou-se, tentando marchar em direção a Moscovo com os seus soldados, naquilo a que ele chamou de "marcha da justiça".

A aparente cisão entre Prigozhin e o Presidente russo, Vladimir Putin, parecia entretanto ter sido sanada, com o fim do motim e relatos de que o líder mercenário se mantinha ativo e na Bielorrússia.