Rússia dispara contra navio de carga a caminho da Ucrânia

O Ministério da Defesa russo afirmou no domingo que um navio de guerra russo disparou tiros de aviso contra um cargueiro com bandeira de Palau que se dirigia para o porto ucraniano de Izmail.



O ministério disse que os tiros foram disparados porque o capitão do Sudru Okan tinha ignorado os pedidos do navio de guerra para parar. Depois de disparar os tiros, os militares russos desceram de um helicóptero sobre o cargueiro.



Depois de as forças russas terem inspeccionado o Sudru Okan, o navio foi autorizado a seguir para Izmail. Izmail é a principal rota de exportação dos produtos agrícolas ucranianos.



Em julho,a Rússia retirou-se de um acordo sobre os cereais do Mar Negro.

No domingo, na região de Kherson, os bombardeamentos russos mataram pelo menos cinco pessoas, incluindo um bebé recém-nascido, anunciou o ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko, na aplicação de mensagens Telegram.



"Um marido, uma mulher e a sua filha de 23 dias foram mortos por fogo de artilharia inimiga", publicou Klymenko. Ele disse que o filho de 12 anos do casal foi hospitalizado em estado crítico.



Entretanto, dois homens foram mortos na aldeia de Stanislav e outro ficou ferido, disse Klymenko.



As tropas russas retiraram-se de Kherson no ano passado, mas continuam a atacar a região.



A Rússia abateu um drone ucraniano no domingo sobre a região de Belgorod, no sudoeste da Rússia, segundo a Tass, a agência noticiosa estatal russa. Não foram registadas vítimas mortais ou danos.

Também no domingo, o Ministério da Defesa britânico disse que havia "uma possibilidade realista" de a Rússia já não estar a financiar o Grupo Wagner, propriedade de Yevgeny Prigozhin, que apelou abertamente a uma rebelião em junho contra a liderança da Rússia.



O ministério disse que o Grupo Wagner pode estar a procurar financiamento na Bielorrússia, mas a "força considerável de Wagner seria um dreno significativo e potencialmente indesejável para os modestos recursos bielorrussos".



No sábado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou ter impedido o ataque de um foguetão ucraniano à ponte da Crimeia, qualificando-o de "ataque terrorista" e prometendo retaliação.



As forças ucranianas atacaram a ponte da Crimeia e vários outros alvos não especificados no sábado na península da Crimeia com foguetes S-200 e drones, mas não houve vítimas ou danos, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia.



A ponte de 19 quilómetros de comprimento que liga a Crimeia anexada à Rússia à Rússia tem sido alvo de repetidos ataques das forças ucranianas desde que Moscovo lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.



Entretanto, o Ministério da Defesa britânico afirmou no sábado que as tropas russas que combatem na Ucrânia estão prestes a fazer uma pausa nos combates. Na sua atualização diária de inteligência, o ministério disse que no início de julho o comandante do 58º Exército de Armas Combinadas foi demitido, provavelmente em parte porque ele disse que elementos de suas forças "precisavam ser dispensados".



O ministério disse que a Rússia está "provavelmente" a reafectar unidades das forças aéreas da região de Kherson para o sector de Orikhiv, fortemente contestado, no distrito de Zaporizhzhia. Segundo o relatório, o 58º Exército de Armas Combinadas tem estado envolvido em combates desde junho.