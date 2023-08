Últimas notícias de Kiev: Ucrânia e Rússia intensificam ataques entre si

- Pelo menos 50% dos 30.000 pára-quedistas russos enviados para a Ucrânia em 2022 foram provavelmente mortos ou feridos, escreve o Ministério da Defesa do Reino Unido na sua atualização de inteligência de 6 de agosto.

- A Rússia chamou as negociações de paz de Jeddah na Ucrânia de uma tentativa fracassada do Ocidente de reunir o Sul Global em apoio a Kiev, reporta a agência de notícias estatal TASS.

— A Rússia tem capacidade militar e técnica para eliminar ameaças à segurança no Mar Negro, disse a agência de notícias TASS, citando o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, no domingo. Os seus comentários foram feitos depois de drones ucranianos atacarem um navio de guerra russo perto do porto russo de Novorossiysk e um navio-tanque russo perto da Crimeia.

Ataques

As forças armadas da Ucrânia, usando mísseis, atingiram a ponte Chonhar que ligava a Crimeia ocupada e a parte ocupada do Oblast de Kherson, no sul da Ucrânia, enquanto a Rússia atacava o oeste da Ucrânia com drones e mísseis no domingo.

Pelo menos seis pessoas foram mortas por bombardeamentos russos e ucranianos durante a noite, enquanto, pelo menos, quatro outras ficaram feridas.

O ataque à ponte Chonhar ocorreu depois de drones navais ucranianos atingirem um navio-tanque russo e outra embarcação perto da ponte Kerch da Criméia durante a noite de sexta para sábado, interrompendo o tráfego.

Os ataques nessas linhas terrestres de comunicação podem criar sérios desafios logísticos para as forças russas no sul da Ucrânia e facilitar a contra-ofensiva ucraniana em andamento no Oblast de Zaporizha.

O presidente camarário de Moscovo, Sergei Sobyanin, disse que um drone foi abatido no domingo ao sul da cidade, enquanto o aeroporto Vnukovo suspendeu os voos no mesmo dia.

Enquanto isso, a Rússia cumpriu a sua promessa de retaliar os ataques de drones ucranianos ao petroleiro.

A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia lançou 70 drones e mísseis, incluindo mísseis de cruzeiro de aeronaves sobre o Mar Cáspio e UAVs Shahed-136/131 de fabricação iraniana.

Pelo menos 10 mísseis russos parecem ter rompido as defesas aéreas da Ucrânia no ataque noturno.

Ataques aéreos russos atingiram um centro de transfusão de sangue na cidade de Kupiansk, na região leste de Kharkiv, no final do sábado.

"Há mortos e feridos", disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, no seu canal no Telegram. Kupiansk é um centro ferroviário a menos de 16 quilómetros da linha de frente. Zelenskyy disse que equipas de resgate apagavam um incêndio no local e descreveu o ataque como um "crime de guerra".

Zelenskyy não especificou quantas baixas houve ou se eram militares ou civis.

A Reuters não pôde verificar imediatamente o relatório.

Cimeira de Jeddah

O chefe de gabinete de Zelenskyy, Andriy Yermak, chamou as negociações realizadas, em Jeddah de "muito produtivas", no domingo, enquanto Moscovo chamou a reunião de uma tentativa fracassada de influenciar o Sul Global a favor de Kiev. Altos funcionários de 42 países participaram da cimeira de paz de dois dias em Jeddah sobre a Ucrânia.

Segundo as autoridades, nenhuma declaração final será divulgada. Em vez disso, a Arábia Saudita, anfitriã da cimeira no porto saudita de Jeddah, apresentaria um plano para novas negociações, com grupos de trabalho para discutir questões como segurança alimentar global, segurança nuclear e libertação de prisioneiros.

Uma autoridade europeia descreveu as negociações como positivas e disse que houve "um acordo de que o respeito à integridade territorial e (a) soberania da Ucrânia precisa de estar no centro de qualquer acordo de paz".

As conversas de alto nível incluíram delegados das economias mundiais do grupo BRICS, Brasil, Índia, China e África do Sul, mas não da Rússia.

O chefe da delegação do Brasil, o assessor de política externa Celso Amorim, enfatizou, no entanto, que "qualquer negociação real deve ter todas as partes", incluindo a Rússia, de acordo com uma cópia de sua declaração vista pela AFP.

"Embora a Ucrânia seja a maior vítima, se realmente queremos a paz, temos que envolver Moscovo neste processo de alguma forma", disse ele.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, liderou a delegação de Washington em Jeddah, disse um alto funcionário da Casa Branca.

A Ucrânia e os diplomatas ocidentais expressaram esperança de que a reunião na cidade portuária de Jeddah seja uma oportunidade para as autoridades chegarem a um acordo sobre princípios-chave para informar qualquer acordo de paz que acabe com a guerra em curso da Rússia na Ucrânia.

Autoridades e analistas ocidentais disseram que a diplomacia saudita foi importante para garantir a presença da China nas negociações.

Sob a liderança do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, conhecido como MBS, o reino manteve laços com os dois lados apresentando-se como mediador e buscando maior protagonismo no cenário mundial.

No seu discurso noturno em vídeo de Jeddah, Zelenskyy comentou que “quanto maior for a consolidação do mundo em prol da restauração de uma paz justa, mais cedo será posto um fim às bombas e mísseis com os quais Moscovo deseja substituir as normas do direito internacional lei."

A Rússia disse que não estará envolvida nas negociações deste fim de semana ou na cúpula planeada para o outono.

Além de seus apoiantes ocidentais, a Ucrânia espera obter apoio diplomático de mais países do Sul Global, incluindo Brasil, Índia, África do Sul e Turquia.

Parte da estratégia da Ucrânia para obter apoio de tais países será enfatizar como os preços dos alimentos subiram após a Rússia sair do acordo de cereais do Mar Negro negociado pela ONU, no mês passado, e começou a atacar instalações portuárias ucranianas.

Algumas informações deste artigo são da Associated Press, Agence France-Presse e Reuters.