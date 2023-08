Rússia evacua duas mil pessoas devido a inundações

Mais de duas mil pessoas foram evacuadas das zonas inundadas da região de Primorye, no Extremo Oriente da Rússia, informaram as autoridades de emergência no domingo.



Fortes aguaceiros inundaram as aldeias da região na sequência do tufão Khanun, que assolou o Japão no início da semana antes de se dirigir para a península coreana.



De acordo com os meios de comunicação social estatais russos, os restos da tempestade, que agora deixou de ter o estatuto de tufão, deveriam trazer o dobro da precipitação mensal a algumas zonas da região durante o fim de semana.



"Mais de duas mil pessoas, incluindo 405 crianças, foram evacuadas em Primorye", afirmou o Ministério das Situações de Emergência da Rússia na rede social Telegram.



Mais de 4.300 edifícios residenciais foram inundados e 28 povoações ficaram isoladas pelas águas das cheias, tendo sido afectados 16 distritos da região.



Na sexta-feira, as autoridades locais disseram que as chuvas já tinham causado inundações em sete distritos e morto pelo menos três pessoas - uma mulher e duas crianças, de 10 e 12 anos.